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Más de 58.000 edificios probablemente dañados o destruidos en Venezuela

Unas 1.700 personas murieron y miles siguen desaparecidas tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, los más fuertes que han azotado a la nación sudamericana en más de un siglo.

Imagen referencial del terremoto en Venezuela

Imagen referencial del terremoto en VenezuelaMiguel MEDINA / POOL-AFP.

Williams Perdomo
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Williams Perdomo

Los potentes terremotos que azotaron Venezuela la semana pasada dañaron o destruyeron más de 58.000 edificios, según una evaluación preliminar de datos satelitales publicada por la agencia espacial estadounidense NASA.

Unas 1.700 personas murieron y miles siguen desaparecidas tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, los más fuertes que han azotado a la nación sudamericana en más de un siglo.

Según los investigadores Corey Scher y Jamon Van Den Hoek, de la Universidad Estatal de Oregón, "aproximadamente 58.870 edificios resultaron dañados o destruidos en toda la región afectada", basándose en los datos de radar satelital recopilados el 25 de junio, el día después de los terremotos.

Ambos citaban datos del satélite Sentinel-1, de la Agencia Espacial Europea, que proporciona imágenes de radar de alta resolución.

"Se trata de una evaluación preliminar y rápida. Refleja un cambio abrupto en la superficie, compatible con daños", escribieron los investigadores, añadiendo que la cifra solo debe interpretarse como un indicador y que no se ha verificado sobre el terreno.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este lunes de que 855 edificios han resultado dañados, incluyendo 189 "derrumbes totales".

La NASA afirmó que sus satélites estaban "proporcionando un apoyo fundamental, capturando imágenes y datos para ayudar a los equipos sobre el terreno a evaluar los impactos y orientar las labores de respuesta".

Un nuevo temblor asusta a los venezolanos

Un nuevo temblor sacudió la mañana de este lunes a Caracas y al estado La Guaira, mientras continúan las labores de rescate tras el devastador doble terremoto registrado en Venezuela el pasado miércoles.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo alcanzó una magnitud de 4,6 y tuvo su epicentro a 27 kilómetros al norte de Caraballeda, en el estado La Guaira. El movimiento es el más intenso reportado desde los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que ocurrieron con menos de dos minutos de diferencia hace casi cinco días.

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