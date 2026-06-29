Trump, tras la anulación del despido de Lisa Cook: "Tomaremos las medidas oportunas"

Publicado por Alejandro Baños 29 de junio, 2026

El presidente Donald Trump criticó la decisión de la Corte Suprema (SCOTUS) de invalidar el despido de la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) Lisa Cook, asegurando que tomará las "medidas oportunas".

Trump destituyó a Cook en agosto del año pasado tras acusarla de cometer fraude al solicitar un préstamo hipotecario.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, Trump avisó de que una persona como Cook "que ha cometido irregularidades" no puede tener competencias para tomar "decisiones cruciales" para el país.

"La Corte Suprema ha devuelto el caso Cook por motivos estrictamente de procedimiento", dijo el presidente. "Tomaremos las medidas oportunas de inmediato para garantizar que una persona que ha cometido irregularidades no tome decisiones cruciales para el bienestar de los Estados Unidos de América".

Este lunes, la Corte Suprema determinó, con cinco votos a favor y cuatro en contra, que Cook debía continuar como gobernadora de la Fed, un cargo que ostenta desde que fue nominada por el expresidente Joe Biden en 2022.

Tras la destitución por parte de Trump, Cook interpuso una demanda contra el presidente alegando que el despido se dio en medio de "acusaciones sin fundamento". A partir de ese momento, comenzó una disputa judicial.