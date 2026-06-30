Estados Unidos acelera la ayuda a Venezuela tras los terremotos que dejan más de 1.700 muertos

Publicado por Williams Perdomo 30 de junio, 2026

Estados Unidos reparó este lunes el puerto marítimo de La Guaira, en la zona más devastada por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela, para acelerar la llegada de ayuda mientras el país comienza a despedir a sus muertos.

Marines estadounidenses pusieron nuevamente en operación el puerto, por donde llegarán equipos y suministros para las labores de asistencia tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el país el pasado 24 de junio con menos de un minuto de diferencia, según contó AFP.

El último balance oficial reporta más de 1.700 fallecidos y 5.000 heridos, aunque no incluye una cifra de desaparecidos, estimados en decenas de miles.

Los dos terremotos han sido considerados entre los sismos más fuertes y devastadores registrados en América Latina en los últimos tiempos. Cinco días después de la tragedia, rescatistas y voluntarios continúan removiendo montañas de escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes, una posibilidad que se reduce con el paso de las horas.

Este lunes también se registró un nuevo temblor de magnitud 4,6, que reavivó el temor entre la población.

De acuerdo con una evaluación preliminar basada en datos satelitales publicada por la agencia espacial estadounidense NASA, los terremotos dañaron o destruyeron más de 58.000 edificios. La estimación, elaborada por los investigadores Corey Scher y Jamon Van Den Hoek, de la Universidad Estatal de Oregón, señala que aproximadamente 58.870 edificaciones resultaron dañadas o destruidas en la región afectada a partir de imágenes de radar satelital captadas el 25 de junio, un día después de los sismos.