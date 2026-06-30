Crece la presión por el retorno de María Corina Machado: Salazar la respalda, Washington titubea y el régimen le bloquea la entrada

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 29 de junio, 2026

La presión por el retorno de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado a Venezuela se intensifica mientras la dirigente opositora permanece varada en Panamá, impedida de ingresar a su país tras el cierre del espacio aéreo decretado por el régimen de Delcy Rodríguez en medio de la emergencia por los terremotos del 24 de junio.

La líder de Vente Venezuela denunció el bloqueo el mismo día en que la representante republicana María Elvira Salazar y aliados europeos exigieron garantizar su regreso, frente a una Casa Blanca que se muestra reticente a respaldar la operación en plena fase de rescate tras los duros sismos que han devastado varias ciudades, especialmente La Guaira.

Salazar, congresista por Florida y una de las voces más cercanas a la causa venezolana en Washington, respaldó directamente el regreso de la líder opositora. “María Corina Machado es venezolana. Es la líder legítima de la oposición y no necesita el permiso de Delcy Rodríguez para regresar a su país”, dijo en ‘X’. “Hoy, más que nunca, Venezuela necesita su liderazgo para enfrentar esta tragedia y reconstruir el futuro del país”, agregó la legisladora, que en otros mensajes responsabilizó al régimen y a Diosdado Cabello —señalado por Washington de narcoterrorismo— de obstaculizar la llegada de ayuda humanitaria a la zona crítica.

María Corina Machado es venezolana. Es la líder legítima de la oposición y no necesita el permiso de Delcy Rodríguez para regresar a su país.



Hoy, más que nunca, Venezuela necesita su liderazgo para enfrentar esta tragedia y reconstruir el futuro del país. pic.twitter.com/wrzig6Rm3n — Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) June 29, 2026

Machado, quien había anunciado el domingo en una entrevista con Fox News que “ha llegado el momento” de volver a Venezuela, difundió este lunes un video desde Ciudad de Panamá en el que responsabilizó al chavismo de frenar su entrada. “El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo”, afirmó la Premio Nobel de la Paz 2025, que aseguró que la medida tuvo que ser revertida. “Tuvieron que revertirlo, pero han amenazado a quienes quieren facilitar mi regreso”, sostuvo.

“Esto no se trata de mí, somos miles, millones que queremos estar juntos, un país en duelo que necesita consolarse unido”. Y añadió: “Haré lo que haya que hacer para encontrarnos allá”.

Los dos sismos que sacudieron el norte del país el 24 de junio, de magnitud 7,2 y 7,5, constituyen la catástrofe natural más letal de Venezuela en décadas. Según el balance difundido por el régimen chavista —sin verificación independiente—, la cifra de fallecidos ascendió a 1.719 y la de heridos a 5.034, datos atribuidos al recuento oficial divulgado a través del canal estatal Venezolana de Televisión. El oficialismo también reportó miles de damnificados y cientos de edificaciones afectadas, mientras residentes de las zonas más golpeadas denuncian demoras en la llegada de la asistencia.

Machado se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre de 2025, cuando abandonó el país de forma clandestina para recibir el Nobel en Oslo, tras más de un año en la clandestinidad después de las elecciones fraudulentas de 2024. En enero, una operación militar estadounidense terminó con la captura del exdictador Nicolás Maduro y, desde entonces, el país quedó bajo el control de la cúpula del régimen interino que encabeza Delcy Rodríguez.

El respaldo, sin embargo, no es unánime en Washington. Según reportó la agencia Reuters, varios altos funcionarios de la Administración de Donald Trump habrían recibido con frustración las gestiones de Machado para volver de inmediato, al considerar inoportuno el momento. “Apoyamos que regrese, pero ¿tiene que ser 24 horas después de una catástrofe humanitaria masiva en la que la cifra de muertos sigue subiendo?”, dijo un funcionario de la Casa Blanca a esa agencia. El New York Times, que citó a dos funcionarios anónimos, coincidió en que un sector de la Administración calificó la solicitud de “inoportuna”. Sin embargo, según el diario ABC de España, algunos funcionarios dentro de la Administración Trump han impulsado a Machado a intentar volver. Días antes, según la prensa, un primer plan para trasladarse desde Estados Unidos a Curazao y de allí a Venezuela habría quedado suspendido luego de que se le advirtiera que viajaría sin respaldo de Washington. El Departamento de Estado, en paralelo, informó del despliegue de equipos de rescate y de la liberación de $150 millones en ayuda humanitaria.

En Europa, los aliados de la dirigente también alzaron la voz. La diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo apeló a la responsabilidad de la Casa Blanca: “La líder de Venezuela, rumbo a Venezuela. Como debe ser. Delcy y Diosdado no tienen derecho a impedirlo. @POTUS y @SecRubio tienen la responsabilidad de garantizarlo”, escribió en X. El eurodiputado español de Vox Hermann Tertsch se unió a los pedidos: “María Corina Machado debe volver ya a Venezuela”, dijo, antes de cargar contra la cúpula del chavismo y advertir que ninguna transición real es posible bajo el actual interinato de Delcy Rodríguez.

Por ahora, Machado asegura permanecer “cerca de Venezuela” y lista para viajar en cuanto las condiciones lo permitan. Un aviso aeronáutico (NOTAM) fijaba restricciones a los vuelos comerciales en el país hasta el 2 de julio.