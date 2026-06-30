El Tribunal Supremo de Texas dictaminó que una mujer que se arrepiente de su transición de género puede demandar a su terapeuta

Una paciente en una sesión de terapia con su terapeuta (Foto de archivo) Hans Lucas vía AFP

Publicado por Phil Davidson | Legal Newsline | The Center Square | Just The News 30 de junio, 2026

El Tribunal Supremo de Texas ha dictaminado que no ha prescrito la demanda contra el terapeuta que recomendó a una mujer que deseaba realizar una transición someterse a una doble mastectomía.

En 2023, Soren Aldaco demandó a los profesionales que hicieron posible su doble mastectomía, entre ellos la terapeuta Barbara Wood y su empresa, Thriveworks.

Tras luchar con su identidad de género durante toda su adolescencia, Aldaco se puso en contacto con la Clínica Crane para programar una mastectomía doble y se le informó de que, para seguir adelante, necesitaría una carta de un profesional médico que la recomendara para la cirugía, según el dictamen del tribunal superior.

Aldaco solicitó la carta a Wood, una terapeuta con la que había estado manteniendo sesiones de telesalud para hablar de problemas de pareja.

El 22 de febrero de 2021, Wood firmó la carta en la que respaldaba la intervención quirúrgica y, el 11 de junio de 2021, Aldaco se sometió a una doble mastectomía en la Clínica Crane.

«Pero la cirugía que Aldaco esperaba que resolviera sus problemas solo los empeoró», afirma el dictamen. «Sufrió complicaciones posquirúrgicas que requirieron atención médica de urgencia. La investigación y la autorreflexión la llevaron finalmente a arrepentirse de la intervención que le había cambiado la vida y alterado su cuerpo, y que en su momento había acogido con entusiasmo».

En su demanda, Aldaco alegó que Wood cometió negligencia y fraude durante su terapia, y que su decisión de firmar la carta supuso «una grave desviación de cualquier estándar de atención reconocido».

Alegó que la carta tergiversaba el alcance del tratamiento que Wood había dispensado a Aldaco para la disforia de género.

Los expedientes judiciales muestran que Wood y Thriveworks solicitaron un fallo sumario amparándose en el plazo de prescripción de dos años de la Ley de Responsabilidad Médica de Texas, que fue concedido por un tribunal de primera instancia y confirmado en apelación.

El tribunal superior consideró que Aldaco no pudo constatar ningún daño físico hasta después de la finalización de su tratamiento de psicoterapia con Wood, que concluyó el 14 de mayo de 2021.

«Al presentar la notificación previa a la demanda en el plazo de dos años desde que Wood finalizara el tratamiento, Aldaco cumplió, por tanto, con el plazo de prescripción», afirma el dictamen. «Las reclamaciones de Aldaco contra Wood no han prescrito en virtud de la TMLA».

«En consecuencia, revocamos la sentencia del tribunal de apelación y devolvemos el caso al tribunal de distrito para que continúe el procedimiento».

N.º de caso 24-1069

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