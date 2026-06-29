Antisemitismo extremo en California: el senador estatal Scott Wiener, activista radical del movimiento LGBT, es expulsado de una marcha por su posición proIsrael durante las celebraciones del Orgullo

Publicado por Israel Duro 29 de junio, 2026

El antisemitismo en EEUU está alcanzando niveles nunca vistos, y amenaza con convertirse en una ola de odio que arrasa con la postura y el historial de cada persona que muestre públicamente su apoyo a Israel. Es el caso del senador estatal -y máximo favorito para sustituir a Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes en noviembre- Scott Wiener, que fue expulsado de una 'marcha trans' por Gaza por su posición proIsraelí.

Wiener, declarado abiertamente gay, se ganó el apodo de "enemigo número 1 de los padres" por su apoyo radical a la agenda LGBT, con la presentación y promoción de leyes contra las familias y para promocionar al movimiento al que pertenece.

"Imperdonable"

Nada de esto ha pesado frente al grave pecado de Wiener: es judío y, aunque abandonó el Caucus judío en repulsa de las acciones de Israel en Gaza a principios de año, mantiene una postura proIsraelí en general. Algo tan "imperdonable" que le costó ser acosado hasta que se vio obligado a abandonar una marcha trans en favor de Gaza por su posicionamiento sobre el conflicto.

El propio Wiener narró los hechos en un comunicado que compartió a través de sus redes sociales durante el fin de semana. En este mismo periodo, varios de los vándalos que se enfrentaron a él y provocaron su marcha colgaron vídeos de lo ocurrido, en los que se les escucha gritando insultos al senador estatal y acusaciones de que su apoyo al "movimiento queer" fue traicionado por su apoyo a Israel.

"Fueron tan agresivos, tanto física como verbalmente, que me resultó imposible permanecer"

En su nota, el senador estatal, que comienza destacando su participación cada año en el evento, y su defensa de las personas que forman parte del movimiento LGBT "que se enfrentan a amenazas existenciales por parte de extremistas de derecha, incluido el presidente. Ha sido un gran honor colaborar durante muchos años con las personas trans para impulsar leyes y solicitudes presupuestarias destinadas a apoyar a la comunidad".

"Mientras caminaba por el parque Dolores para participar en un servicio religioso de Shabat del Orgullo organizado por personas trans, en el marco de la marcha trans, un grupo de personas empezó a gritarme, corrió hacia mí, me rodeó y comenzó a acosarme, tanto verbal como físicamente, incluyendo contacto físico. Hicieron comentarios sobre mis 'manipuladores israelíes', entre muchas otras afirmaciones inexactas, extremas y viles. Fueron tan agresivos, tanto física como verbalmente, que me resultó imposible permanecer en el parque de forma segura. Como consecuencia, abandoné el parque y, por primera vez, no participé en la marcha trans".

No es el primer acto de acoso en los últimos días

Un acto de acoso que no es puntual, como él mismo apuntó en su comunicado, puesto que el pasado miércoles, sufrió un hecho similar en un bar:

"Esto ocurre tras un incidente ocurrido el miércoles por la noche en un bar del barrio de Mission, al que había ido a ver un partido del Mundial. Durante el partido, un hombre se me acercó en un rincón del bar, acorralándonos a mí y a las jóvenes empleadas que me acompañaban. Nos gritó insultos a mí y a mi staff antes de que los empleados del bar lo echaran. Tras ser expulsado, el hombre se quedó fuera del bar, gritando mi nombre y golpeando la pared lateral del local, cerca de donde yo estaba sentada, durante varios minutos. Esa misma persona, en diciembre de 2023, me acosó en un avión y en un aeropuerto, gritándome cosas sobre mi 'linaje mancillado'".

Tras denunciar lo ocurrido, Wiener recibió el apoyo de varios miembros de su partido y el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie. Éste último apunto en X que "Como alcalde, nunca podré aceptar el odio dirigido contra un miembro de nuestra comunidad. Las palabras dirigidas ayer al senador Wiener fueron selectivas, llenas de odio y antisemitas".