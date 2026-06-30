Trump amenaza a las gasolineras con "grandes problemas" si no bajan los precios

Publicado por Joaquín Núñez 29 de junio, 2026

Donald Trump exigió a las gasolineras reducir "de inmediato" el precio de la gasolina. En su cuenta de Truth Social, el presidente alentó a los distribuidores minoristas a fijar el precio en torno a los 2,50 dólares por galón, o de lo contrario, podría enfrentar "grandes problemas".

El mensaje llega después de que el precio del crudo retrocediera en los mercados internacionales, luego de que disminuyeran los temores sobre posibles interrupciones del suministro tras la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Israel.

En este contexto, Trump publicó lo siguiente en su red social: "Las gasolineras deben bajar sus precios, ¡INMEDIATAMENTE! Son demasiado altos si se tiene en cuenta que el petróleo está ahora a 68 dólares el barril y sigue bajando".

"Las gasolineras deben reaccionar rápidamente a esta declaración y hacer lo que saben que es correcto: ¡BAJEN SUS PRECIOS POR NUESTRO GRAN PUEBLO ESTADOUNIDENSE! No habrá especulación, lo cual es totalmente ilegal. Si los minoristas no lo hacen, ¡se avecinan grandes problemas! Comiencen a fijar el precio en torno a los 2,50 dólares por galón", añadió.

Además, criticó al estado de California, gobernador por el demócrata Gavin Newsom, por su impuesto a la gasolina de 70,9 centavos por galón. "Pronto el impuesto será más alto que el propio producto, y Estados Unidos no lo tolerará, ni tampoco el pueblo de California, que está siendo abusado por estos impuestos ridículos y por su propio gobierno", sentenció Trump.

Según la Tax Foundation, un centro de estudios especializado en políticas fiscales federales y estatales, el impuesto a la gasolina de California es el más alto del país, seguido por Illinois, Oregón, Pensilvania e Indiana.

Además, el think tank con sede en Washington DC señala que California además impone "cargas adicionales a los precios de la gasolina mediante programas y regulaciones ambientales, como los impuestos al carbono", lo que contribuye a aumentar el precio final.

Trump ha cuestionado en reiteradas ocasiones las políticas energéticas en el Golden State, al considerar que los impuestos y regulaciones estatales elevan innecesariamente el costo de la gasolina para los consumidores.