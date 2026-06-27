Trump nomina al veterano policial Lance Schroyer para dirigir el ICE como director permanente

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 27 de junio, 2026

El presidente Donald Trump anunció este sábado la nominación de Lance Schroyer como próximo director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), un cargo que no cuenta con un titular confirmado por el Senado desde hace 11 años.

Schroyer, exagente de la Policía Estatal de Oklahoma y exmarine, acumula más de 29 años de trayectoria en las fuerzas del orden, según detalló el mandatario en un mensaje en la red social Truth.

“Lance es exoficial de la Patrulla Estatal de Oklahoma y exmarine de Estados Unidos. Es un patriota con verdadera experiencia operativa y un líder probado, con décadas de experiencia encarcelando a lo peor de lo peor, incluyendo el impulso de asociaciones de aplicación de la ley 287(g) con ICE”, escribió Trump.

“Lance tiene experiencia directa sacando a inmigrantes ilegales de nuestras calles y, al igual que yo y nuestro secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ama a los hombres y mujeres de ICE. Es importante destacar que Lance Schroyer tiene lo necesario para detener y deportar a criminales extranjeros ilegales, incluidos asesinos, violadores y narcotraficantes, a un ritmo nunca antes visto. Recuerden: nuestra administración tiene la tasa diaria de arrestos de ICE y CBP más alta que la de cualquier otro presidente, por lejos. ¡Ni siquiera está cerca!”.

El presidente reclamó además una confirmación sin demoras: “El Senado debe CONFIRMAR a Lance, DE INMEDIATO”, escribió.

De ser confirmado, Schroyer reemplazaría al director interino David Venturella, quien asumió a comienzos de este mes en relevo de Todd Lyons. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin —también oriundo de Oklahoma—, respaldó la elección y pidió al Senado avanzar con rapidez en el proceso.

La nominación llega en un momento tenso para la agencia, que enfrenta protestas en varias ciudades tras dos tiroteos mortales protagonizados por sus agentes en Minneapolis en enero.