Trump anuncia la construcción de "uno de los mejores campos de golf del mundo" en Washington DC, que estará abierto al público

Publicado por Joaquín Núñez 28 de junio, 2026

Donald Trump anunció la remodelación integral de un histórico campo de golf en Washington DC. El presidente comunicó la noticia cuenta de Truth Social, donde anticipó que, una vez finalizado, será "uno de los mejores campos de golf del mundo" y que estará abierto al público.

Este domingo, el presidente Trump recorrió los monumentos, fuentes y espacios históricos renovados durante su gestión. Lo hizo acompañado del secretario del Interior, Doug Burgum, y su equipo. Durante el recorrido, pasaron por el East Potomac Park Golf Course, uno de los campos de golf más emblemáticos de la ciudad, con vistas a los principales monumentos.

Según el presidente, el campo se encuentra "desgastado y prácticamente injugable". Argumentó que es el resultado de años de abandono y escasa inversión en mantenimiento.

En este contexto, Trump señaló que la remodelación será ejecutada por el Departamento del Interior y que el nuevo diseño mantendrá el acceso para el público general. Las obras comenzarán el 1 de septiembre. Además de modernizar completamente las instalaciones, el objetivo es que el campo reúna las condiciones necesarias para albergar competencias de primer nivel.

"Tom Fazio, el gran arquitecto de campos de golf, y su hijo, Gavin, participaron en el recorrido con nosotros, tras lo cual se decidió que, en este fantástico emplazamiento, con agua y vistas incomparables de los monumentos de Washington DC construiremos uno de los mejores campos de golf del mundo, el cual, y esto es importante, también estará abierto al público. Una vez terminado, este campo tendrá la capacidad de ser sede de grandes torneos de golf, incluyendo el Abierto de Estados Unidos, la Copa Ryder, el Campeonato de la PGA y otros eventos de primer nivel del PGA Tour", escribió el presidente en su cuenta de Truth Social.

Antes de anunciar el proyecto, Trump destacó los trabajos de restauración impulsados por su Administración en distintos espacios públicos de Washington DC. Mencionó que 73 estatuas, monumentos y fuentes fueron renovados o embellecidos. Se refirió principalmente al estanque reflectante, que recuperó su funcionamiento luego de importantes reparaciones.

Inaugurado en 1923, el East Potomac Golf Links es uno de los pocos campos públicos ubicados dentro la capital del país. Construido sobre una isla artificial del río Potomac y administrado por el Servicio de Parques Nacionales, el complejo cuenta actualmente con tres recorridos de golf, un campo de práctica y una academia para jugadores de distintos niveles.