El analista Daniel Di Martino: “La mayoría de las muertes tras el terremoto en Venezuela es culpa de los 27 años de chavismo”

Publicado por Luis Francisco Orozco 30 de junio, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al analista político Daniel Di Martino, con quien conversó sobre la deleznable actuación de la dictadura venezolana en medio de la tragedia acontecida en las ciudades de Caracas y La Guaira tras los dos terremotos.

“La mayoría de las muertes es culpa de los 27 años de régimen y la respuesta que ocurrió post terremoto. El chavismo tiene responsabilidad de la mayoría de las muertes. […] El régimen tenía una oportunidad para salir bien parado de esto. Si hubieran respondido bien al desastre que ocurrió en La Guaira creo que eso les hubiera hecho ganar mucho apoyo. Pero estos actos de tomarse fotos o videos en los que prácticamente no están haciendo nada, o viendo el caso con los rescatistas a quienes no les permitieron hacer sus labores, uno se pregunta cuál es el objetivo. Porque claramente no los ayuda. […]

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.