Publicado por Carlos Dominguez 29 de junio, 2026

En un revés para el presidente Donald Trump, la Corte Suprema (SCOTUS) respaldó este lunes una ley estatal que autoriza el conteo de votos por correo recibidos después del día de las elecciones.

En una decisión dividida de 5 votos a 4, la alta corte rechazó un desafío republicano contra una ley de Mississippi que permite contabilizar boletas postales siempre que estén mataselladas el día de la elección y lleguen dentro de los cinco días hábiles siguientes.

RNC vs. Mississippi: el caso que divide a SCOTUS

El caso decidido por la Corte Suprema fue impulsado por el Comité Nacional Republicano (RNC) contra la ley de Mississippi. Actualmente, alrededor de 30 estados permiten el conteo de ciertas boletas ausentes recibidas después del día de la elección.

En una decisión inesperada, el presidente de la Corte, John Roberts, y la magistrada Amy Coney Barrett, ambos conservadores, se unieron a los tres jueces progresistas para apoyar la ley de dicho estado.

En su opinión mayoritaria, la jueza Barrett escribió: "La ley federal establece cuándo deben emitirse los votos, pero la ley estatal regula cuándo deben ser recibidos". Agregó que ninguna norma federal impide que el estado cuente boletas mataselladas el día de la elección pero recibidas hasta cinco días después.

Tras el revés judicial, Trump impulsa su agenda electoral

Tras conocer el fallo de la Corte Suprema, Trump escribió en Truth Social que se trataba de una "tremenda pérdida" para los derechos de los votantes y llamó al Congreso a aprobar una legislación más estricta conocida como la ley "SAVE America".

Esta iniciativa, que hasta ahora no ha logrado avanzar en el Legislativo, busca exigir identificación con foto para votar y prueba de ciudadanía para registrarse. En marzo, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para endurecer las reglas del voto por correo, pero esta ha sido bloqueada por tribunales inferiores.

El presidente ha sido uno de los críticos más feroces del voto por correo. Durante años ha afirmado que este sistema es propenso al fraude y que contribuyó a su derrota en las elecciones de 2020 ante Joe Biden.