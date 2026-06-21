Trump denuncia un ataque vandálico contra la piscina reflectante de DC y vincula los daños a la extrema izquierda

Trabajadores remueven las algas de la piscina reflectante del Memorial a Lincoln, este viernes 19 de junio.Andrew Thomas-NurPhoto via AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 20 de junio, 2026

El presidente Donald Trump denunció públicamente una serie de actos de vandalismo perpetrados contra la piscina reflectante del Memorial a Lincoln.

A través de un pronunciamiento en Truth Social, el mandatario vinculó estos destrozos con agresiones previas registradas en los jardines de la National Mall, donde recientemente aparecieron inscripciones que atacaban su figura política.

De acuerdo con la información provista por el jefe de Estado, los atacantes vertieron componentes químicos nocivos dentro de la estructura con la clara intención de deteriorar y menospreciar el revestimiento superficial recién inaugurado.

Este proyecto de restauración multimillonario culminó hace apenas dos semanas como parte de una iniciativa federal para recuperar el esplendor de los espacios históricos de la nación.

Los cuerpos de seguridad del Estado ejecutaron indagaciones con las que identificaron a los presuntos responsables de lo que el presidente calificó como una muestra de desprecio hacia el patrimonio nacional.

Arrestos federales y la identidad del sospechoso

La escalada de tensión en torno al monumento sumó un componente judicial tras confirmarse la detención de múltiples individuos por parte de la Policía de Parques de los Estados Unidos.

El propio mandatario celebró las detenciones a través de sus canales oficiales, advirtiendo que los implicados enfrentan cargos federales graves por la destrucción de monumentos nacionales que conllevan severas penas de prisión.

Entre los arrestados destaca David Hearn, de 67 años, un exatleta olímpico y bicampeón mundial de canotaje que fue interceptado por miembros de la Guardia Nacional y agentes policiales mientras se encontraba en la escena portando indumentaria de ciclismo.

Hearn fue detenido bajo el cargo de destrucción de propiedad del Estado. Según reportes de prensa, activistas y testigos señalaron que el detenido presuntamente manipuló las mangueras de succión empleadas por los operarios federales para remover las algas.

La defensa del implicado y señalamientos a la prensa

Por su parte, Hearn negó las acusaciones de sabotaje en declaraciones recabadas por el Washington Post, afirmando que únicamente introdujo las manos en el estanque para tocar la lona que ya se encontraba visiblemente desprendida.

El implicado, quien posee antecedentes de arrestos federales en la década de los noventa por desacato a la autoridad civil en el río Potomac, deberá comparecer ante el Tribunal Superior de la capital el próximo 9 de julio.

La controversia escaló al plano de los medios de comunicación luego de que el jefe de Estado acusara formalmente al reportero Jonathan Karl, de la cadena de televisión ABC News, de participar activamente en el desmantelamiento de la superficie engomada del estanque para magnificar los supuestos fallos técnicos del reacondicionamiento.

La cadena de noticias y el corresponsal evitaron emitir comentarios oficiales ante los señalamientos de la Casa Blanca.

Mitigación de las algas y balance de la gestión estética

Paralelamente a las denuncias de sabotaje, la administración abordó los desafíos biológicos surgidos tras la entrega de la obra, donde una proliferación de algas tiñó transitoriamente de verde el agua del estanque de más de dos mil pies de longitud.

Voceros del Departamento del Interior confirmaron a la prensa que el Servicio de Parques Nacionales implementó un riguroso protocolo técnico que incluye un sistema avanzado de filtración y la aplicación controlada de peróxido de hidrógeno para erradicar el brote.

Ante los reportes sobre desprendimientos en la capa de pintura azul que cubre la base del monumento, el mandatario ratificó que el plan de contingencia marcha con éxito, asegurando que el setenta y cinco por ciento del problema biológico ya fue solucionado y que la anomalía quedará totalmente resuelta a la brevedad.

La intervención de la piscina reflectante forma parte de una política coordinada que ya acumula la revitalización de más de cuarenta y cinco monumentos, veintiocho estatuas y veintidós fuentes históricas a lo largo de toda la capital federal.