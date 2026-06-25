Trump inauguró los festejos por los 250 años de EEUU y anticipó una nueva "edad de oro"

Publicado por Joaquín Núñez 25 de junio, 2026

Donald Trump inauguró este miércoles las celebraciones oficiales por el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos con un acto en el National Mall de Washington DC. En su discurso, el presidente realizó un recorrido histórico de Estados Unidos, apeló a la visión de los Padres Fundadores y aseguró que la celebración del próximo 4 de julio será "uno de los hitos más monumentales de la historia de la humanidad".

El evento marcó el inicio de la Great American State Fair, una feria nacional que se extenderá durante 16 días y que constituye uno de los principales proyectos de la iniciativa Freedom 250.

La feria abrirá sus puertas al público entre el 25 de junio y el 10 de julio y ocupará gran parte del National Mall, desde el Capitolio hasta el Monumento a Washington. El evento contará con puestos de los 50 estados y los seis territorios estadounidenses, además de una amplia oferta gastronómica representativa de las distintas regiones del país.

"Somos quienes llevamos adelante la luz de la civilización occidental"

Trump enfocó su discurso en la historia de Estados Unidos, reflexionando sobre los Padres Fundadores y las virtudes de los documentos fundacionales del país: "En 1776, nuestros padres fundadores se reunieron en Filadelfia y cambiaron el mundo para siempre con un documento llamado la Declaración de Independencia. En ella proclaman las verdades eternas de que nuestro creador nos ha dotado de los derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad que todos hemos alcanzado".

"Y sabemos que somos libres e iguales por la mano de Dios Todopoderoso. Esos principios estadounidenses atemporales no solo ganaron una revolución, sino que nos convirtieron en la nación más grande, más fuerte y más excepcional que el mundo haya conocido jamás", añadió.

Además, el presidente comparó a Estados Unidos con las grandes civilizaciones de la historia, asegurando que los estadounidenses tienen la responsabilidad de construir una nueva era de prosperidad y liderazgo para las próximas generaciones.

"Desde Atenas hasta Roma, desde Londres hasta París, desde Nueva York hasta Los Ángeles, y desde todos los demás rincones del mundo, las grandes civilizaciones de la historia no se quedaron estancadas en las ruinas del pasado; construyeron nuevas ciudades, crearon nuevos monumentos y forjaron legados imponentes que aún inspiran al mundo después de cientos e incluso miles de años", expresó Trump.

"Ahora que Estados Unidos cumple 250 años, somos los herederos de estas increíbles tradiciones. Somos quienes llevamos adelante la luz de la civilización occidental, porque este es el verdadero comienzo de la Edad de Oro de Estados Unidos", continuó.

Por último, el presidente sostuvo que la conmemoración representa una oportunidad para que Estados Unidos renueve sus aspiraciones nacionales y defina el rumbo de las próximas generaciones.

"Este aniversario es un momento para estar orgullosos de nuestro pasado, pero también es un momento para elevar nuestra mirada, ampliar nuestras ambiciones y aumentar nuestras expectativas sobre lo que Estados Unidos puede llegar a ser. Les dejaremos a nuestros hijos nada menos que la herencia más rica, la civilización más avanzada y el nivel de vida más alto de la historia de la humanidad", sentenció.