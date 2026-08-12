Washington: una operación de seguridad deja unos 16.000 arrestos y casi 2.000 armas ilegales incautadas

Agentes del Servicio Secreto y del Departamento de Policía de Parques, en Washington DC AFP.

Publicado por Diane Hernández 12 de agosto, 2026

La operación federal impulsada por el presidente Donald Trump para reforzar la seguridad en Washington, DC, superó los 16.000 arrestos durante su primer año de actividad, según las cifras divulgadas esta semana por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service).

Entre las personas detenidas figuran más de 3.200 arrestados por delitos relacionados con narcóticos, más de 100 miembros conocidos de pandillas y 35 sospechosos de homicidio. Las autoridades también han retirado de las calles casi 2.000 armas de fuego ilegales. Los datos más recientes fueron aportados por un balance publicado el lunes por el U.S. Marshals Service.

El organismo federal describió la iniciativa como la mayor colaboración entre fuerzas de seguridad y la Guardia Nacional organizada para combatir activamente el crimen en una gran ciudad estadounidense.

El alcance de la operación ya era significativo antes de alcanzar la nueva marca. El 22 de julio, el propio U.S. Marshals Service había contabilizado oficialmente 15.426 arrestos, incluidos 35 relacionados con homicidios, 3.007 con narcóticos y 1.540 con delitos de armas. Para entonces también habían sido detenidos 92 miembros conocidos de pandillas y localizados 25 menores desaparecidos. El comunicado oficial puede consultarse aquí.

De una orden de Trump a un despliegue de miles de agentes

La iniciativa tiene su origen en la orden ejecutiva “Making the District of Columbia Safe and Beautiful”, firmada por Trump el 27 de marzo de 2025 y publicada por la Casa Blanca al día siguiente.

El documento creó el D.C. Safe and Beautiful Task Force, integrado por agencias como el FBI, el U.S. Marshals Service, el Departamento de Seguridad Nacional, la ATF y la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia, entre otras entidades.

La orden instruyó al Gobierno federal a coordinarse con las autoridades locales, incrementar la presencia de las fuerzas del orden y reforzar la aplicación de las leyes relacionadas con delitos violentos, drogas, vandalismo y otras infracciones de seguridad pública.

Sin embargo, la operación policial intensiva que produjo los más de 16.000 arrestos comenzó a principios de agosto de 2025, no en marzo. En noviembre de ese año, al cumplirse sus primeros 100 días, el U.S. Marshals Service ya informaba de más de 6.150 arrestos y 600 armas ilegales decomisadas.

Para febrero de 2026, la cifra había escalado a 10.000 arrestos y más de 1.000 armas, mientras que en mayo ya rozaba las 13.000 detenciones.

El operativo ha llegado a reunir a más de 4.000 integrantes de 28 agencias, además de efectivos de la Guardia Nacional, con actividad en los ocho distritos de Washington.

Arrestos por homicidios y pandillas

Entre las operaciones destacadas se encuentran investigaciones contra sospechosos de homicidios, miembros de pandillas y personas buscadas por delitos violentos.

El U.S. Marshals Service señaló anteriormente que la muerte de Eric Tarpinian-Jachym, un pasante del Congreso de 21 años que recibió disparos durante un tiroteo en Washington el 30 de junio de 2025, se convirtió en uno de los catalizadores para acelerar la operación. Tres sospechosos fueron posteriormente detenidos por las autoridades.

El grupo de trabajo también ha participado en la captura de fugitivos buscados por asesinatos y robos violentos, así como en operaciones contra miembros de organizaciones criminales.

Además de los arrestos y decomisos de armas, 25 menores desaparecidos habían sido localizados hasta finales de julio, de acuerdo con los datos oficiales del U.S. Marshals Service.

Trump declaró una "emergencia por delincuencia" en agosto de 2025

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​La medida permitió utilizar servicios de la Policía Metropolitana de Washington para objetivos federales bajo las facultades especiales contempladas en la legislación de autogobierno del distrito y delegó determinadas competencias en la fiscal general.

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​La Casa Blanca sostuvo entonces que los niveles de homicidios, robos de vehículos y otros delitos justificaban la intervención. Según los datos citados por la Administración, Washington había registrado en 2024 una tasa de homicidios de alrededor de 27 por cada 100.000 habitantes. El refuerzo federal adquirió una nueva dimensión el 11 de agosto de 2025, cuando Trump firmó la orden ejecutiva 14333, que declaró una emergencia por delincuencia en el Distrito de Columbia ​La medida permitió utilizar servicios de la Policía Metropolitana de Washington para objetivos federales bajo las facultades especiales contempladas en la legislación de autogobierno del distrito y delegó determinadas competencias en la fiscal general.​La Casa Blanca sostuvo entonces que los niveles de homicidios, robos de vehículos y otros delitos justificaban la intervención. Según los datos citados por la Administración, Washington había registrado en 2024 una tasa de homicidios de alrededor de 27 por cada 100.000 habitantes.

Los homicidios y robos de vehículos siguen bajando

Los datos disponibles muestran que varios delitos importantes han continuado descendiendo en Washington durante 2026.

Según el Metropolitan Police Department (MPD), hasta el 22 de julio los homicidios habían pasado de 92 en el mismo período de 2025 a 57 en 2026, una disminución del 37%. Los robos de vehículos bajaron de 2.648 a 1.239, equivalente a un descenso del 53%, mientras los robos tradicionales disminuyeron un 18%. Los datos oficiales actualizados pueden consultarse en el portal del MPD.

La tendencia, sin embargo, no es uniforme en todas las categorías. En ese mismo período, las agresiones con armas peligrosas aumentaron un 44%, y el total de delitos violentos figuraba un 2% por encima del año anterior en la comparación preliminar del MPD.