Trump anuncia que Medicaid y los contribuyentes estadounidenses ya no financiarán las cirugías de cambio de sexo ni los tratamientos hormonales en menores

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 11 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump anunció este martes que Medicaid dejará de financiar las controvertidas cirugías de cambio de sexo y tratamientos hormonales para menores, en una decisión que también afectará al Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP). La medida fue confirmada previamente por el Dr. Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), y luego por el propio mandatario.

En una publicación en Truth Social, Trump calificó estos procedimientos de "bárbaros" y aseguró que su Gobierno no permitirá que los contribuyentes paguen por intervenciones que causan un daño "impensable e irreversible" en el cuerpo de los menores.

“Hoy, bajo mi indicación, el Dr. Mehmet Oz anunció que Medicaid ya NO financiará más cirugías de transición de género ni hormonas para menores. No vamos a pagar para que nuestros niños inocentes se sometan a estas cirugías y prácticas bárbaras, que provocan un daño impensable e irreversible en sus jóvenes cuerpos”, anunció el presidente. “Gracias a nuestra postura firme y a la presión que hemos ejercido sobre este tema durante el último año y medio, decenas de hospitales de EE.UU. ya han puesto fin a esta llamada ‘atención de afirmación de género’, y esperamos que muchos más lo hagan. ¡Piensen en todos los niños jóvenes, inocentes y quizás confundidos que se salvarán de esto!”.

Finalmente, el mandatario pidió a los votantes que se acuerden de esta medida en las midterms: “Mientras el Partido Demócrata quiere que sus hijos puedan extirparse sus órganos reproductivos antes de tener la edad para votar, el presidente Donald J. Trump (¡YO!) y el Partido Republicano decimos que eso es ABSURDO, y protegeremos a los niños de Estados Unidos. Por favor, recuerden esto cuando vayan a votar en las elecciones de mitad de mandato en noviembre. ¡Gracias por su atención a este tema tan importante!”.

Antes del anuncio de Trump, el Dr. Oz explicó a Fox News Digital que la normativa tiene como objetivo principal proteger a los menores de intervenciones que carecen de evidencia científica sólida sobre sus beneficios clínicos. Entre los tratamientos que dejarán de estar financiados por Medicaid figuran las hormonas cruzadas, los bloqueadores de la pubertad y las cirugías de reasignación de sexo.

No obstante, el administrador del CMS aclaró que la nueva norma no afectará la cobertura de tratamientos de salud mental relacionados con la disforia de género, que continuarán financiados por Medicaid y CHIP. Esta postura coincide con la petición de muchos expertos conservadores que pidieron un acompañamiento a los menores que sufren de confusión de sexo en una época donde múltiples países permiten abiertamente las transiciones y los procedimientos hormonales, incluso en niños.

La CMS, una agencia dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), señaló que estos procedimientos pueden derivar en infertilidad, disminución de la densidad ósea y alteraciones en el desarrollo cerebral, entre otros efectos permanentes. El HHS, bajo la dirección del secretario Robert F. Kennedy Jr., revisó estudios nacionales e internacionales antes de respaldar la decisión, entre ellos la revisión Cass del Reino Unido, que en 2024 concluyó que la evidencia sobre estas intervenciones era limitada y no concluyente.

El secretario Kennedy también defendió la medida y afirmó que el Gobierno federal no seguirá financiando procedimientos que no cumplan con estándares confiables de evidencia. En la misma línea, la portavoz de prensa del HHS, Emily Hilliard, sostuvo que la Administración Trump traza una línea clara frente a intervenciones que alteran la vida de los menores sin garantías de seguridad.

A pesar del anuncio, la transición hacia la nueva política no será inmediata. Según CMS, habrá un período de reducción progresiva en el que los menores que actualmente reciben tratamientos hormonales podrán mantener el financiamiento durante seis meses a partir de la entrada en vigor de la norma.