La Casa Blanca permite TikTok en dispositivos oficiales tras la reestructuración de la plataforma

Publicado por Joaquín Núñez 11 de agosto, 2026

La Administración Trump levantó la prohibición que impedía a los empleados federales utilizar TikTok en dispositivos oficiales. Así lo confirmó la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) en un memorando firmado por Russell Vought, director de la OMB.

La autorización alcanza a los empleados de las agencias del Poder Ejecutivo, aunque cada organismo conserva discreción para decidir si permite TikTok en sus dispositivos oficiales y debe hacerlo de acuerdo con sus propias políticas internas.

La decisión se produce después de la creación de TikTok USDS Joint Venture LLC, una nueva empresa encargada de las operaciones de TikTok en Estados Unidos y controlada mayoritariamente por inversores estadounidenses y globales. ByteDance, la compañía china propietaria de TikTok, mantiene una participación del 19,9%.

Según el documento firmado por Vought, los empleados del gobierno pueden descargar legalmente TikTok en dispositivos gubernamentales tras la nueva incursión de la plataforma en Estados Unidos.

En julio, la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia (DOJ) concluyó el 16 de julio que el TikTok operado por la nueva empresa estadounidense ya no está sujeto a la Ley de Prohibición de TikTok en Dispositivos Gubernamentales, una legislación bipartidista firmada por el presidente Joe Biden en 2022.

"La versión de TikTok operada por la empresa conjunta TikTok U.S. Data Security Joint Venture no está sujeta a esta prohibición, ya que dicha empresa conjunta opera de manera independiente de ByteDance, es de propiedad mayoritaria de inversionistas estadounidenses y ha revisado el algoritmo de recomendación de contenido y el programa de ciberseguridad desarrollados originalmente por ByteDance para proteger la información del Gobierno federal de las características de seguridad preocupantes que motivaron inicialmente la prohibición", se lee en el documento publicado por el DOJ.

El texto prohibió el uso de TikTok en dispositivos y sistemas tecnológicos del Gobierno federal. Además, le ordenó a la OMB establecer las reglas para que las agencias federales retiraran esas aplicaciones de sus sistemas.

Ahora, el DOJ sostiene que esa definición ya no se aplica al TikTok estadounidense porque la aplicación es operada por una entidad que no está controlada por ByteDance.