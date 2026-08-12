Qué es el síndrome CKM y por qué preocupa tanto a los médicos en Estados Unidos

Publicado por Diane Hernández 12 de agosto, 2026

Una condición que hasta hace pocos años ni siquiera tenía un nombre unificado se ha convertido en una nueva prioridad para la medicina cardiovascular en Estados Unidos.

Se trata del síndrome cardiovascular-renal-metabólico, conocido como síndrome CKM por sus siglas en inglés (cardiovascular-kidney-metabolic syndrome), un concepto que explica cómo problemas como la obesidad, la diabetes, la enfermedad renal y las enfermedades cardiovasculares pueden desarrollarse de forma interrelacionada y aumentar conjuntamente el riesgo de complicaciones graves.

La magnitud del problema es considerable. La American Heart Association (AHA) estima que aproximadamente 1 de cada 3 adultos estadounidenses presenta al menos tres componentes o factores de riesgo asociados al CKM. Además, la primera guía clínica específica sobre este síndrome, publicada en junio de 2026, señala que casi el 90% de los adultos de Estados Unidos tiene al menos un factor de riesgo, como exceso de peso, hipertensión, alteraciones de los lípidos, glucosa elevada o deterioro de la función renal.

Qué es el síndrome CKM

El síndrome CKM no es una nueva enfermedad causada por un único agente ni un diagnóstico que dependa de una sola prueba.

Es un marco clínico creado para reconocer la estrecha relación existente entre el corazón, los riñones y el metabolismo.

La American Heart Association explica que enfermedades que tradicionalmente se trataban de manera separada —como obesidad, diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular— pueden influirse mutuamente y generar un ciclo de deterioro progresivo.

Cuando estos sistemas comienzan a fallar, el riesgo puede extenderse a varias partes del organismo y favorecer problemas como insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, infarto, accidente cerebrovascular, enfermedad arterial periférica o insuficiencia renal.

La importancia de esta conexión llevó a la AHA, el American College of Cardiology (ACC), la American Diabetes Association (ADA) y la American Society of Nephrology (ASN) a publicar en junio de 2026 la primera guía clínica integral para la prevención, detección, evaluación y tratamiento del síndrome CKM.

Las cinco etapas del síndrome CKM

Uno de los principales cambios introducidos por este enfoque es la clasificación de las personas en cinco etapas, del 0 al 4, de acuerdo con su situación metabólica, renal y cardiovascular.

Etapa 0 : corresponde a personas sin factores de riesgo CKM relevantes y con parámetros cardiovasculares, metabólicos y renales saludables.

: corresponde a personas sin factores de riesgo CKM relevantes y con parámetros cardiovasculares, metabólicos y renales saludables. Etapa 1 : aparece exceso o disfunción del tejido adiposo, como sobrepeso, obesidad abdominal o alteraciones tempranas del metabolismo, pero todavía sin otros factores metabólicos importantes, enfermedad renal crónica ni enfermedad cardiovascular.

: aparece exceso o disfunción del tejido adiposo, como sobrepeso, obesidad abdominal o alteraciones tempranas del metabolismo, pero todavía sin otros factores metabólicos importantes, enfermedad renal crónica ni enfermedad cardiovascular. Etapa 2 : ya existen factores metabólicos como hipertensión, diabetes tipo 2 o hipertrigliceridemia, enfermedad renal crónica de riesgo moderado o alto, o una combinación de ellos, aunque todavía no haya enfermedad cardiovascular clínica o subclínica.

: ya existen factores metabólicos como hipertensión, diabetes tipo 2 o hipertrigliceridemia, enfermedad renal crónica de riesgo moderado o alto, o una combinación de ellos, aunque todavía no haya enfermedad cardiovascular clínica o subclínica. Etapa 3 : implica un riesgo cardiovascular elevado. Puede incluir enfermedad cardiovascular subclínica, enfermedad renal de muy alto riesgo o una probabilidad estimada de enfermedad cardiovascular superior al 20% durante los siguientes diez años mediante la herramienta PREVENT.

: implica un riesgo cardiovascular elevado. Puede incluir enfermedad cardiovascular subclínica, enfermedad renal de muy alto riesgo o una probabilidad estimada de enfermedad cardiovascular superior al 20% durante los siguientes diez años mediante la herramienta PREVENT. Etapa 4: es la fase más avanzada y comprende a pacientes que ya presentan enfermedad cardiovascular clínica —como enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, accidente cerebrovascular o enfermedad arterial periférica— además de factores metabólicos, exceso de adiposidad o enfermedad renal.

¿Qué síntomas pueden alertar?

Uno de los problemas del síndrome CKM es que sus etapas iniciales pueden desarrollarse sin síntomas evidentes. Por eso, la American Heart Association insiste en que las pruebas preventivas son fundamentales para detectar alteraciones antes de que aparezcan manifestaciones clínicas.

En las fases más avanzadas, especialmente cuando ya existe enfermedad cardiovascular, pueden aparecer señales como:

Dolor en el pecho.

Dificultad para respirar.

Debilidad.

Dolor en las piernas.

Hinchazón.

Heridas que tardan en cicatrizar.

Estos síntomas no significan por sí solos que una persona tenga síndrome CKM y pueden estar relacionados con numerosos problemas médicos. La AHA recomienda evaluar el riesgo mediante controles médicos y no depender exclusivamente de la presencia de síntomas.

Cómo saber si estás en riesgo de síndrome CKM

La evaluación tampoco depende de un único análisis.

Entre los parámetros que pueden utilizar los profesionales sanitarios están la presión arterial, el colesterol y los triglicéridos, la glucosa, el peso corporal, el índice de masa corporal y la circunferencia de la cintura.

La salud renal ocupa igualmente un lugar fundamental. La nueva guía recomienda evaluar tanto la tasa de filtración glomerular estimada (eGFR) como la relación albúmina-creatinina en orina (UACR) para detectar y clasificar adecuadamente la enfermedad renal.

La AHA también utiliza la calculadora PREVENT, desarrollada para estimar el riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 y 30 años teniendo en cuenta factores cardiovasculares, metabólicos y renales.

Obesidad, presión arterial y diabetes: los factores que más pesan

La nueva guía identifica el exceso de peso, especialmente la grasa abdominal, como uno de los principales motores de la progresión del síndrome CKM. Pero no es el único.

Entre los factores centrales se encuentran también:

Presión arterial elevada.

Glucosa alta, prediabetes o diabetes tipo 2.

Colesterol o triglicéridos anormales.

Enfermedad renal.

Sobrepeso u obesidad.

Los datos ayudan a entender la dimensión del desafío. Según estadísticas citadas por la AHA en 2026, aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses tiene hipertensión, alrededor de 1 de cada 3 presenta colesterol total alto, más de la mitad tiene prediabetes o diabetes, más de la mitad registra una circunferencia de cintura elevada y aproximadamente 1 de cada 7 tiene enfermedad renal.

¿Se puede frenar el síndrome CKM? Sí. De hecho, uno de los objetivos centrales del nuevo modelo es detectar el riesgo antes de que aparezcan lesiones cardiovasculares o renales irreversibles.

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​La guía de 2026 recomienda hábitos saludables, control del peso y tratamiento específico de los factores de riesgo. Dependiendo de la etapa y de las condiciones de cada paciente, también pueden utilizarse medicamentos con beneficios cardiovasculares y renales.

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​Entre ellos figuran los inhibidores de SGLT2, empleados en determinados pacientes con diabetes, enfermedad renal o insuficiencia cardíaca, y las terapias basadas en GLP-1, utilizadas en determinados casos de diabetes y obesidad. La guía contempla además otros tratamientos y, cuando corresponde, cirugía metabólica o bariátrica.

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​El objetivo no es simplemente tratar por separado la presión arterial, el azúcar, el peso o los riñones, sino evaluar el riesgo global de una persona y evitar que un problema termine agravando los demás.

Casi el 90% de los adultos tiene al menos un factor de riesgo

La cifra que mejor ilustra por qué las autoridades médicas estadounidenses están poniendo el foco en el CKM es contundente: casi nueve de cada diez adultos en Estados Unidos presentan al menos uno de sus factores de riesgo.

Eso no significa que nueve de cada diez estadounidenses tengan una enfermedad avanzada. La clasificación incluye diferentes niveles de riesgo y permite identificar alteraciones mucho antes de que una persona llegue a sufrir un infarto, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal.

La AHA también ha señalado que aproximadamente 1 de cada 3 adultos tiene tres o más componentes vinculados al síndrome, una concentración de factores que eleva especialmente la preocupación cardiovascular.

La nueva guía busca precisamente cambiar ese paradigma: detectar antes, evaluar corazón, riñones y metabolismo de manera conjunta y actuar antes de que el daño avance.