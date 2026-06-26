El DHS comenzará a expulsar a los haitianos inmediatamente después de la sentencia sobre el TPS

Publicado por Diane Hernández 26 de junio, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó esta semana que iniciaría de inmediato los trámites para expulsar de EEUU a los más de 300. 000 haitianos acogidos al estatus de protección temporal (TPS) , a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que permitía al presidente poner fin al programa.

Aproximadamente 1,3 millones de personas se acogen al TPS, entre ellas más de 300. 000 haitianos y unos 600. 000 venezolanos. Los esfuerzos del presidente Donald Trump por poner fin a este estatus para determinados grupos tuvieron finalmente éxito después de que el Tribunal Supremo dictaminara el jueves que la revocación del TPS no estaba sujeta a revisión judicial.

En declaraciones a Bill Melugin, de Fox News, el consejero general del DHS, James Percival, indicó que no habría un periodo de gracia para que los haitianos abandonaran el país, pero les instó a utilizar la aplicación CBP One para solicitar ayuda económica para marcharse.

«Se acaba el plazo. No tienen por qué volver a casa, pero no pueden quedarse aquí. La buena noticia es que aún no es demasiado tarde para conseguir un cheque de 2.600 dólares y un vuelo gratuito de vuelta a casa», afirmó Percival.

La aplicación CBP One, gestionada por el DHS, permite a los inmigrantes ilegales declarar su intención de autoexpulsarse voluntariamente con el fin de obtener ayuda económica para volver a casa.

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