Publicado por Alejandro Baños 12 de agosto, 2026

Acaba de convertirse en la venta más cara de la historia del deporte. Los Los Angeles Lakers han sido traspasados a los empresarios Bob Iger y Joshua Kushner por un monto total de 12.500 millones de dólares. Operación que se ha concretado apenas un año después de que Mark Walter se hiciese con la franquicia angelina al adquirírsela a la familia Buss.

La noticia fue confirmada por ESPN, que tuvo acceso a un comunicado escrito por Iger y Kushner.

"Como aficionados de toda la vida de la NBA, nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de convertirnos en custodios de Los Angeles Lakers, una de las franquicias deportivas más emblemáticas del mundo", dijeron los nuevos propietarios.

"Nuestro compromiso a largo plazo es construir sobre esos cimientos, competir al más alto nivel y servir a este equipo extraordinario, a sus aficionados y a la ciudad de Los Ángeles", agergaron.

Walter, quien ha logrado una plusvalía de 2.500 millones de dólares, agradeció la oportunidad de haber sido el dueño de los Lakers durante apenas un año, afirmando que "ha sido uno de los grandes honores de mi vida". "Los Lakers pertenecen a Los Ángeles y confío plenamente en que lo mejor está por llegar", señaló.

Los dos nuevos propietarios cuentan con experiencia en los despachos deportivos. Kushner, quien ha estado reciente involucrado en el fallido plan del presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, ha poseído participaciones minoritarias en los Memphis Grizzlies y en los Miami Heat.

Por su parte, Iger —ex director ejecutivo de Walt Disney Company— ha sido socio minoritario del Angel City FC de la NWSL.