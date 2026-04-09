Un juez bloquea el intento de la Administración Trump de eliminar la protección temporal a los etíopes

Manifestación pidiendo a la Corte Suprema de EEUU que mantenga el Estatus de Protección Temporal (TPS) AFP

Publicado por Diane Hernández 9 de abril, 2026

Una corte federal bloqueó el intento de la administración del presidente Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a miles de ciudadanos etíopes desde 2022, en una decisión que reaviva el debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria.

El juez federal Brian Murphy, designado durante el mandato de Joe Biden, emitió el miércoles un fallo en el que cuestiona la legalidad de la medida impulsada por el gobierno. Según el magistrado, la cancelación del programa por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se sustentó en argumentos "pretextuales" y no respetó los procedimientos establecidos por el Congreso, explicó la agencia Reuters.

"La voluntad del Presidente no prevalece sobre la del Congreso", afirmó Murphy en su resolución, subrayando un principio clave del sistema constitucional estadounidense. "Los caprichos presidenciales no pueden ni deben suplantar las obligaciones legales de las agencias".

Una medida bajo escrutinio legal

El caso se originó tras una orden ejecutiva firmada en enero de 2025 por Trump, en la que instruía al secretario de Estado, Marco Rubio, junto con el fiscal general y el titular del DHS, a restringir el alcance del TPS conforme a la legislación vigente.

El TPS, contemplado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, permite a ciudadanos de países afectados por conflictos o desastres permanecer temporalmente en Estados Unidos sin riesgo de deportación. En este caso, el programa beneficiaba a miles de ciudadanos de Etiopía.

De acuerdo con la Reuters, el juez consideró que la decisión de cancelar esta protección no cumplía con los requisitos legales y carecía de una justificación sólida.

Advertencias del DHS y reacción judicial

En diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional anunció oficialmente el fin del TPS para ciudadanos etíopes. En su comunicado, advirtió que quienes no contaran con otra base legal para permanecer en el país tendrían 60 días para salir voluntariamente.

Asimismo, el DHS indicó que, a partir del 13 de febrero, los migrantes afectados podrían enfrentar arresto y deportación una vez revocado su estatus.

Por su parte, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos sostuvo que el TPS "nunca fue concebido como un camino hacia la residencia permanente" y argumentó que las condiciones en Etiopía ya no representaban una amenaza grave para sus ciudadanos.

Sin embargo, el fallo judicial pone en pausa estas medidas y abre la puerta a un proceso legal más amplio sobre la autoridad del Ejecutivo en la gestión de programas migratorios.