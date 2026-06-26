Victoria de la Segunda Enmienda: SCOTUS tumba la 'regla del Vampiro' de Hawái que limita el porte de armas ocultas en propiedades privadas abiertas al público

Publicado por Carlos Dominguez 26 de junio, 2026

En una decisión 6-3, la Corte Suprema (SCOTUS) falló a favor de los defensores del derecho a portar armas, declarando inconstitucional una ley de Hawái que exigía permiso explícito de los propietarios para llevar armas de fuego ocultas en comercios y otros espacios privados abiertos al público.

La sentencia, emitida este jueves, revoca una norma estatal conocida informalmente en círculos pro-derechos de las armas como la regla del vampiro, que convertía en delito que un titular de permiso de porte oculto entrara con su arma en una propiedad privada, como gasolineras, supermercados o farmacias, sin autorización expresa del dueño mediante carteles, permiso verbal o escrito.

Autodefensa frente a derechos de propiedad

Según informó Fox News, el juez conservador Samuel Alito, autor de la opinión mayoritaria, escribió que la ley de Hawái "viola el derecho constitucional a mantener y portar armas" y que "obstaculiza lo que la Segunda Enmienda protege: el derecho de los estadounidenses a portar armas para su autodefensa mientras realizan sus actividades diarias".

Por parte de la disidencia, la jueza progresista Ketanji Brown Jackson sostuvo que el caso no giraba realmente sobre la Segunda Enmienda, sino sobre los derechos de los propietarios privados: "No existe un derecho constitucional a entrar en propiedad privada sin el permiso del dueño, y menos aún con un arma de fuego". Según su criterio, la Segunda Enmienda no regula cómo los propietarios deben comunicar su decisión de permitir o prohibir.

La Segunda Enmienda no se negocia

La norma impugnada fue aprobada por Hawái tras la histórica decisión New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen de 2022, en la que la alta corte estableció que los estadounidenses tienen derecho a portar pistolas fuera del hogar para autodefensa, sin necesidad de demostrar una "causa justa". Hawái y otros estados respondieron endureciendo regulaciones, incluyendo esta restricción por defecto en propiedades privadas abiertas al público.

La mayoría rechazó el argumento de Hawái de que su cultura y "espíritu de Aloha" justificaban regulaciones más estrictas. "La Segunda Enmienda no puede ceder ante el ‘espíritu de Aloha’ en Hawái más de lo que cede ante el espíritu de la Gran Manzana o la Ciudad del Viento", señaló Alito.

La NRA y grupos pro-armas celebran el fallo

Organizaciones defensoras del derecho a las armas celebraron el fallo. La Asociación Nacional del Rifle (NRA) lo calificó como "una gran victoria para la Segunda Enmienda", destacando que los propietarios de armas legales ya no tendrán que "suplicar permiso especial" para ejercer su derecho en lugares públicos.

Adam Kraut, director ejecutivo de la Second Amendment Foundation, enfatizó que "si un negocio no quiere que se porten armas en sus instalaciones, la carga debe recaer en el propietario, no en el ciudadano privado".