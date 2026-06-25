Trump logra una victoria clave en el Senado, los republicanos frenan el intento demócrata de limitar la guerra contra el régimen iraní

Publicado por Carlos Dominguez 25 de junio, 2026

En una jornada legislativa marcada por intensas negociaciones, el Senado rechazó un intento demócrata para limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump respecto al régimen iraní, otorgando una victoria clave a la Administración republicana.

La resolución de poderes de guerra presentada por el senador Tim Kaine (D-Va.), que había sido aprobada hace poco más de un mes con el apoyo de algunos republicanos ausentes, fue derrotada en una votación ajustada. Este revés para los demócratas se produjo justo antes de que el Senado entrara en un receso de más de dos semanas.

Reunión clave en el Capitolio

Fox News informó que la decisión se gestó tras una tensa reunión en el Capitolio entre el presidente Trump y varios senadores republicanos, en la que se discutieron temas como la legislación de verificación de ciudadanía y el voto de los electores.

Trump argumentó personalmente que la aprobación previa de la resolución debilitaba la posición negociadora de Estados Unidos frente a Irán, en medio de conversaciones para lograr un acuerdo de paz a largo plazo que supere el memorándum de entendimiento de 60 días ya existente.

Cassidy y Rand Paul dan marcha atrás y apoyan a Trump

Dos senadores republicanos clave modificaron su postura tras las reuniones en la Casa Blanca. El senador Bill Cassidy (La.) y Rand Paul (Ky.) optaron por apoyar la posición de la Administración Trump.

Cassidy agradeció públicamente al vicepresidente JD Vance y al enviado especial Steve Witkoff por el briefing detallado y la oportunidad de resolver sus inquietudes. Por su parte, Paul, habitual crítico de intervenciones militares, explicó que decidió abstenerse de manera estratégica para darle al presidente más poder de negociación.

"Pero dado que las hostilidades parecen haber terminado y el presidente me solicitó que tomara en cuenta su posición negociadora, así lo haré", declaró X. "Mi voto de presente es una manera de darle al presidente más espacio y margen de maniobra para negociar una paz duradera".

El líder de la mayoría senatorial, John Thune (R-S.D.), y el whip John Barrasso (R-Wyo.), junto a senadores como Lindsey Graham (R-S.C.) y Bernie Moreno (R-Ohio), jugaron un rol fundamental en consolidar el apoyo interno.

Trump exulta por la victoria y advierte a Irán

El presidente Trump celebró el resultado en Truth Social: "¡Wow! El Senado acaba de cambiar su voto sobre Irán de 50-48 en contra, a 50-47 a favor", escribió. "Rand Paul y Bill Cassidy cambiaron. Gracias al líder John Thune, a Lindsey Graham, Bernie Moreno y a todos. ¡Este voto pone a Irán sobre aviso!".

Desde el lado demócrata, el senador Chris Murphy (Conn.) reconoció que se trata de "un momento diferente", pero advirtió que el alto el fuego actual sigue siendo "precario". Murphy insistió en que los iraníes son conscientes del poco apoyo popular en EEUU a una nueva guerra.

Este triunfo legislativo destaca la capacidad del presidente Trump para trabajar directamente con el liderazgo senatorial y revertir posiciones. El resultado fortalece la mano negociadora de la Administración Trump de cara a un posible acuerdo duradero con el régimen iraní y envía un mensaje de unidad republicana en el Congreso.