El jurado encontró lo que el FBI no vio: inesperado hallazgo sacude un juicio federal

Publicado por Diane Hernández 11 de agosto, 2026

Un insólito hallazgo durante las deliberaciones de un juicio federal por una serie de robos armados en Washington DC puso bajo escrutinio el manejo de las evidencias del caso, luego de que miembros del jurado encontraran dentro de prendas de vestir objetos que aparentemente habían pasado inadvertidos para investigadores, fiscales y abogados defensores.

El episodio ocurrió en el proceso contra Shamell Naquan Joyner, acusado por una serie de robos a tiendas de conveniencia y gasolineras, además de robos de vehículos, cometidos en Washington DC, Maryland y Virginia durante la primavera de 2023.

Según CNN, información posteriormente recogida por The Daily Beast y otros medios, los jurados estaban examinando las pruebas físicas durante las deliberaciones cuando encontraron un billete de yuanes chinos dentro de una sudadera y un papel doblado que contenía una sustancia blanca en el bolsillo de una chaqueta.

Los objetos no habían sido identificados previamente como parte de las pruebas presentadas formalmente ante el jurado.

El juez expresó sorpresa por el fallo

La situación provocó la intervención del juez federal Rudolph Contreras, encargado del caso en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

Contreras expresó por escrito su sorpresa ante el hecho de que las autoridades no hubieran descubierto previamente el dinero, el papel y la sustancia durante la revisión de las evidencias físicas.

De acuerdo con una transcripción judicial citada por CNN, el presidente del jurado explicó que una de las integrantes introdujo la mano en el bolsillo de una chaqueta y extrajo lo que inicialmente parecía un recibo, pero que contenía una sustancia blanca. Parte del material llegó incluso a derramarse antes de que fuera colocado nuevamente dentro de la bolsa de evidencia. En otra prenda, los jurados encontraron el billete de moneda china.

Ni la Fiscalía federal de Washington, ni las fuerzas del orden ni los abogados de Joyner conocían hasta entonces la existencia de esos objetos, según los reportes.

Las prendas eran relevantes para el caso

El hallazgo era particularmente delicado porque las prendas en las que aparecieron los objetos sí estaban vinculadas a la teoría presentada por los fiscales.

Según la información del proceso, la sudadera y la chaqueta habían sido recuperadas de un Toyota que los investigadores consideraban robado. La Fiscalía sostenía que el autor de dos de los asaltos cometidos el 2 de mayo de 2023 había utilizado esas prendas.

Además, durante el proceso los fiscales habían sostenido que una cartera que contenía yuanes chinos fue sustraída durante uno de los robos a un 7-Eleven. Según esa versión, el propietario había conservado el dinero después de un viaje de estudios al extranjero. Otro testigo había declarado que Joyner le pagó con drogas la noche de uno de los incidentes investigados.

Sin embargo, esos antecedentes no significan que los objetos encontrados por los jurados fueran establecidos judicialmente como el dinero robado o como drogas relacionadas con Joyner.

La sustancia blanca, en particular, no había sido presentada ni analizada ante el jurado como evidencia del proceso, de acuerdo con los reportes disponibles.

El jurado recibió instrucciones de ignorar el hallazgo Tras conocer lo ocurrido, Contreras interrogó individualmente a los integrantes del jurado y les indicó que ni el billete ni la sustancia formaban parte de las pruebas formalmente admitidas en el juicio.

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​Cada uno aseguró que podía dejar de lado el descubrimiento y continuar las deliberaciones basándose únicamente en la evidencia autorizada por el tribunal.

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​El juez permitió entonces que el proceso continuara.

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​Este punto resulta clave: el tribunal no autorizó al jurado a emplear los objetos recién descubiertos como fundamento para decidir sobre la culpabilidad de Joyner.

Condenado en 13 cargos; el jurado no llegó a un acuerdo en otros 15

Después de varios días de deliberaciones, los jurados no lograron alcanzar un veredicto unánime respecto de 15 de los 28 cargos que se discutían en el proceso.

En los restantes, declararon a Joyner culpable de 13 cargos relacionados con cinco robos armados y un carjacking, según los reportes del caso.

Entre los hechos por los que fue condenado figuran un robo armado ocurrido en Washington a mediados de abril de 2023, cuatro robos del 2 de mayo en Washington y Maryland, y un robo de vehículo ocurrido ese mismo día.

Un portavoz de la Fiscalía federal del Distrito de Columbia señaló que las condenas implican para Joyner una pena mínima obligatoria de 31 años de prisión. La sentencia definitiva deberá ser determinada por el tribunal.

Un caso que comenzó en 2023

Joyner había sido arrestado el 2 de mayo de 2023. Posteriormente, un gran jurado federal presentó una acusación sustitutiva de 28 cargos relacionada con diez robos armados a establecimientos comerciales y dos carjackings registrados entre el 12 de abril y el 2 de mayo de ese año en Washington, Maryland y Virginia.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, cuando Joyner fue arrestado se encontraba en el asiento del conductor de un Toyota RAV4 que las autoridades sostenían que había sido robado durante uno de los incidentes. Los investigadores también recuperaron un arma y prendas de vestir que, según la Fiscalía, lo vinculaban con varios de los delitos.

La acusación incluía cargos de robo bajo la Ley Hobbs, carjacking, transporte interestatal de vehículos robados, delitos relacionados con el uso de armas de fuego durante crímenes violentos y posesión ilegal de armas y municiones.

El inesperado descubrimiento de los jurados no anuló el proceso ni fue incorporado como nueva evidencia para decidir el veredicto, pero dejó al descubierto una falla en la inspección de materiales que habían permanecido bajo custodia como parte de un importante caso federal.