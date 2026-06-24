Teherán presenta como una victoria el acuerdo con EEUU mientras Trump asegura que tiene al régimen iraní contra las cuerdas

Embarcaciones de carga y comerciales ancladas en el Estrecho de Ormuz Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP.

Publicado por Williams Perdomo 24 de junio, 2026

Irán continúa presentando como una victoria política el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, mientras persisten desacuerdos sobre las inspecciones nucleares y el control del estratégico Estrecho de Ormuz.

El conflicto comenzó el 28 de febrero y parece concluir con un acuerdo que la República Islámica intenta proyectar como un triunfo. La guerra provocó una fuerte inestabilidad regional, con Teherán respondiendo mediante el bloqueo de una importante vía marítima para el transporte energético y el lanzamiento de miles de drones y misiles contra sus vecinos del Golfo.

El acuerdo fue firmado la semana pasada por Washington y Teherán, iniciando un proceso destinado a alcanzar una solución permanente.

Mohammad Bagher Ghalibaf, principal negociador iraní, aseguró el miércoles que el pacto fue posible gracias a la mediación de Pakistán.

"El entendimiento de Islamabad no fue el resultado de la presión y la coerción, sino más bien el resultado de la resistencia y la autoridad de la valiente nación iraní", afirmó Ghalibaf.

"Por eso, el Memorando de Entendimiento de Islamabad se convirtió en una declaración de la derrota de Estados Unidos", añadió. También sostuvo que la seguridad en Oriente Medio debe ser garantizada por los países de la región.

Rubió en Emiratos Árabes Unidos

Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, inició una gira por los países del Golfo para tranquilizar a los aliados regionales. Rubio llegó a Emiratos Árabes Unidos y tenía previsto reunirse con el presidente Sheikh Mohamed bin Zayed antes de viajar a Kuwait y Baréin para asistir a una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo.

El jefe de la diplomacia estadounidense indicó que abordará con los líderes regionales el memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, el cual no contempla el programa de misiles iraní ni las milicias respaldadas por Irán, dos preocupaciones históricas para los países del Golfo e Israel.

Rubio también reiteró la posición estadounidense respecto al Estrecho de Ormuz, después de que Omán e Irán, que comparten el control geográfico de la vía marítima, señalaran que estudiaban imponer costes por la navegación.

"Es una vía marítima internacional", declaró al llegar a Abu Dabi.

"Ningún país está autorizado a cobrar peajes o tarifas en una vía marítima internacional. Esa es la legislación internacional vigente".

Sin embargo, Irán mantuvo una postura desafiante. Ghalibaf aseguró que la región debe orientarse hacia una relación más estrecha con la república islámica.

"Vemos el futuro de la región no en la confrontación, sino en la interacción, y no en la eliminación, sino en la coexistencia", afirmó.

El negociador iraní también insistió en que la paz en Líbano constituye un elemento esencial para alcanzar un acuerdo definitivo con Estados Unidos.

"Para nosotros, el alto el fuego en Líbano ha sido y es tan importante como el alto el fuego en Irán, y el fin de la guerra en Líbano ha sido tan importante como el fin de la guerra en Irán", señaló.

Persisten las diferencias sobre las inspecciones nucleares

Uno de los principales puntos de fricción sigue siendo el programa nuclear iraní. Las potencias occidentales han acusado durante años a Teherán de desarrollar armas nucleares, una acusación que la república islámica rechaza sistemáticamente.

El presidente Donald Trump aseguró el martes que Irán ha "aceptado plena y completamente" permitir el regreso de los inspectores nucleares de Naciones Unidas.

"Irán ha aceptado plena y completamente someterse a inspecciones nucleares del más alto nivel durante mucho tiempo (¡infinito!). Esto garantizará la 'honestidad nuclear'", escribió Trump en Truth Social.

El mandatario también anunció que había aceptado mantener abierto el estrecho de Ormuz.

"Basándome en esta y otras importantes concesiones hechas por Irán, he accedido a permitir que el estrecho de Ormuz permanezca ABIERTO, sin ningún bloqueo naval adicional", escribió.

"Sin embargo, todos los barcos permanecerán en sus posiciones por si fuera necesario restablecer el bloqueo, lo cual, a estas alturas, parece muy improbable".

No obstante, poco antes de esas declaraciones, Irán afirmó que el organismo de control nuclear de Naciones Unidas no podrá inspeccionar los principales emplazamientos nucleares atacados anteriormente por fuerzas estadounidenses e israelíes.