Obama critica a los Padres Fundadores durante la inauguración de su centro presidencial: “Se quedaron terriblemente cortos frente a la promesa de la Declaración”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 18 de junio, 2026

El expresidente Barack Obama levantó polémica este jueves durante la inauguración de su centro presidencial en Chicago al criticar a los Padres Fundadores de Estados Unidos por, según su visión, quedarse “cortos” en su promesa de la Declaración de Independencia.

"El éxito de este experimento nunca estuvo garantizado", afirmó Obama durante su alocución, haciendo referencia a la fundación de la nación. "Al formar nuestra unión, los fundadores se quedaron terriblemente cortos frente a la promesa de la Declaración, dejando intacta la esclavitud y permitiendo que los estados restringieran el voto a hombres blancos con propiedades. Pero al redactar una Constitución y una Carta de Derechos, sí tuvieron la previsión, el ingenio, de darnos un marco que permite a cada generación hacer nuestra unión más perfecta".

Luego, el líder demócrata destacó que el progreso social estadounidense se produjo en gran medida gracias a las movilizaciones, pedidos y protestas a lo largo de las décadas en distintas generaciones.

"Y a lo largo de más de dos siglos, mediante peticiones y protestas, marchas y huelgas, llamados morales desde el púlpito y conversaciones en la mesa familiar, hombres y mujeres de todos los ámbitos de la vida, de cada color, cada fe, cada región, abrazaron la causa de la democracia y la hicieron suya. Hasta que nosotros, el pueblo, llegamos a incluir no solo a algunos de nosotros, sino a todos nosotros. Y por eso la historia que contamos en este edificio no empieza con los orígenes de Michelle ni con los míos, sino con los de nuestra nación", dijo Obama.

Y añadió: "Es nuestra mayor herencia. La historia de Estados Unidos en su mejor versión, porque refleja una fe básica en la decencia de nuestros conciudadanos y en la posibilidad de que, pese a todas nuestras diferencias, podamos vernos y entendernos los unos a los otros y hacer causa común juntos. Eso es lo que espero que cada visitante de este centro se lleve de su experiencia".

El líder demócrata también dedicó buena parte de su discurso a explicar el trabajo que Estados Unidos aún tiene por delante en materia social, retomando temas de conversación que ha impulsado en apariciones previas durante campañas electorales y a lo largo de su tiempo en la Casa Blanca.

Aunque el Centro Presidencial Obama abre oficialmente al público el viernes, el acto de hoy tuvo la presencia de numerosos exdiplomáticos, exfuncionarios y celebridades, entre ellos el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau, Oprah Winfrey, Nancy Pelosi, Kamala Harris, Steven Spielberg, Hillary Clinton y los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush y su antiguo vicepresidente y amigo Joe Biden.

Las palabras del líder demócrata se produjeron apenas unos días antes de que Estados Unidos celebre su aniversario 250 el 4 de julio.