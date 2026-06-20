Trump presenta el nuevo avión presidencial de 400 millones de dólares donado por Qatar

Publicado por Joaquín Núñez 19 de junio, 2026

Donald Trump protagonizó la presentación del nuevo avión presidencial. El evento tuvo lugar en la Base Conjunta Andrews, en Maryland. Se trata de una aeronave de lujo que fue obsequiada por el Estado de Qatar, con un costo aproximado de 400 millones de dólares.

El avión en cuestión es un Boeing 747-8 de lujo que pertenecía a la familia real de Qatar. Se trata de una de las aeronaves comerciales más grandes y modernas del mundo, equipada originalmente con interiores de alta gama destinados al transporte de dignatarios y miembros de la familia real qatarí.

La incorporación del Boeing 747-8 permitirá cubrir temporalmente las necesidades de transporte presidencial mientras continúan los retrasos en la entrega de los nuevos Air Force One encargados a Boeing durante el primer mandato del presidente Trump.

En el evento, Trump descendió del avión mientras sonaba la canción 'God Bless the USA', de Lee Greenwood. Momentos después, el presidente brindó un discurso ante los presentes, entre ellos funcionarios y miembros de la Fuerza Aérea.

"Nuestros pilotos, diseñadores e ingenieros han preparado un avión que es el Air Force One más grande jamás construido. Vuela más lejos y más rápido que cualquier otro Air Force One (hasta la fecha) y es uno de los aviones más hermosos que la Fuerza Aérea haya visto u operado jamás", celebró el presidente.

Además, anunció que la aeronave realizará su primer vuelo el 4 de Julio, para celebrar el Día de la Independencia: "Así pensaban todos los generales. Querían hacer algo especial. Querían lograrlo para el 250.º aniversario. Tenemos el 250.º aniversario de Estados Unidos, y se acerca en poco tiempo. Y creo que puedo decir que vamos a hacer un sobrevuelo como ningún otro".

Además, la Fuerza Aérea anunció el viernes que el nuevo avión comenzará pronto sus vuelos de prueba, que servirán como "prueba final" para las últimas modificaciones.

En los últimos meses, la aeronave fue sometida a un amplio proceso de adaptación para cumplir con los estrictos requisitos de seguridad y comunicación exigidos para el transporte presidencial de Estados Unidos. Los trabajos incluyeron la instalación de sistemas de comunicaciones seguras, equipamiento especial y otras capacidades necesarias para que el presidente pueda ejercer sus funciones desde el aire.