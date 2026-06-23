Desde Pensilvania, Trump defiende los aranceles y promete más empleos locales

Publicado por Joaquín Núñez 23 de junio, 2026

Donald Trump protagonizó un rally en el área metropolitana de Lehigh Valley, Pensilvania. El discurso tuvo lugar en la sede de la empresa Mack Trucks, ante una audiencia compuesta por trabajadores e invitados. El presidente habló sobre el impacto del 'Big Beautiful Bill', también llamado Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras, enfocándose en los beneficios para la clase media y baja.

Lehigh Valley es una de las regiones más competitivas de Pensilvania desde el punto de vista electoral. Integrada principalmente por los condados de Lehigh y Northampton, suele ser un territorio clave donde republicanos y demócratas invierten millones de dólares en cada ciclo electoral.

Allí, Trump afirmó que su administración ha contribuido a la creación de 32.000 nuevos empleos en Pensilvania, incluidos 2.600 puestos en el sector manufacturero. Además, mencionó las inversiones anunciadas por Nokia, B. Braun y Eli Lilly, que se espera generen más puestos de trabajo en el estado.

Trump estuvo acompañado por el senador republicano de Pensilvania, Dave McCormick, y los congresistas Ryan Mackenzie y Dan Meuser. De cara a las elecciones de medio término, enfocó su discurso en cómo sus políticas han impactado en las familias del estado.

“El pasado 4 de julio, firmé con orgullo la mayor reducción de impuestos en la historia de Estados Unidos. Logramos que no se cobren impuestos sobre las propinas, ni sobre las horas extras, ni sobre el Seguro Social. Se prevé que nuestras reducciones de impuestos aumenten el salario neto de los habitantes de Pensilvania en un promedio de más de 10,000 dólares al año, por hogar”, expresó Trump.

A su vez, el republicano remarcó los efectos de los aranceles para incentivar la producción en Estados Unidos y principalmente en el Cinturón del Óxido, la histórica región industrial que abarca estados como Pensilvania, Michigan y Ohio y que sufrió un fuerte proceso de desindustrialización en las últimas décadas.

“Impuse aranceles del 50% al cobre, el aluminio y el acero extranjeros. Impuse un arancel del 25% a los automóviles extranjeros y, lo que es muy importante, impuse un arancel del 25% a los camiones medianos y pesados para que las carreteras estadounidenses se llenen de camiones estadounidenses”, continuó.

En cuanto a Mack Trucks, es una de las marcas industriales más reconocidas del estado. Aunque actualmente pertenece al grupo sueco Volvo, mantiene una importante planta de producción en Macungie, en el este de Pensilvania, una región donde la manufactura sigue ocupando un lugar central en la economía local.

Pat McHugh Jr., empleado de Mack Trucks, subió al escenario y celebró las inversiones que llegaron a Pensilvania: “Trabajamos duro para fabricar los camiones que ayudaron a construir Estados Unidos, ¡y estamos orgullosos de que esos camiones se fabriquen en los Estados Unidos de América!”.