Trump afirma que Irán acepta someterse a inspecciones nucleares del "más alto nivel"

Publicado por AFP 23 de junio, 2026

El presidente Donald Trump aseguró este martes que Irán ha "aceptado plena y completamente" permitir el regreso de los inspectores nucleares al país, y que las fuerzas navales estadounidenses ya no bloquearán el estrecho de Ormuz.

Washington ha estado negociando con Teherán sobre cuestiones cruciales, como el futuro del programa nuclear de la república islámica, tras el acuerdo firmado por ambos países con el objetivo de poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Trump afirmó que las negociaciones —las conversaciones técnicas entre Irán y Estados Unidos que se han celebrado en los últimos días en Suiza— iban "bien".

"Irán ha aceptado plena y completamente someterse a inspecciones nucleares del más alto nivel durante mucho tiempo (¡infinito!). Esto garantizará la 'honestidad nuclear'", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

"Basándome en esta y otras importantes concesiones hechas por Irán, he accedido a permitir que el estrecho de Ormuz permanezca ABIERTO, sin ningún bloqueo naval adicional", añadió.

"Sin embargo, todos los barcos permanecerán en sus posiciones por si fuera necesario restablecer el bloqueo, lo cual, a estas alturas, parece muy improbable."

El tránsito por el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para la exportación de petróleo y gas, ha sido un importante punto de controversia durante la guerra, que ha sacudido la economía mundial.