Vance sobre Irán: "Hemos sentado unas bases muy sólidas para un acuerdo final exitoso"

Publicado por Williams Perdomo 22 de junio, 2026

Estados Unidos suspendió temporalmente este lunes las sanciones al petróleo iraní después de que el vicepresidente JD Vance dijera que Irán permitiría el regreso al país de los inspectores nucleares de la ONU, tras las conversaciones mantenidas en Suiza.

La semana pasada, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento que sienta las bases para las negociaciones, tras casi 40 días de combates a los que siguió un alto el fuego inestable y a menudo incumplido.

Según las autoridades, se habían sentado las bases para que comenzaran, de nuevo en Suiza, 60 días de conversaciones técnicas con el fin de alcanzar una solución a largo plazo.

"Hemos sentado unas bases muy sólidas para un acuerdo final exitoso", declaró Vance a los periodistas en el lujoso complejo turístico suizo de Burgenstock, y añadió que "el acuerdo final es la casa... No hemos construido la casa, pero hemos sentado unas bases sólidas para llegar a un buen lugar para el pueblo estadounidense".

Por otra parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el levantamiento temporal de las sanciones contra Irán para permitir que la República Islámica produzca, venda y distribuya petróleo crudo y productos relacionados hasta el 21 de agosto.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, citó el compromiso de Teherán, en las negociaciones en curso, de permitir un "tránsito libre y abierto" en el estrecho de Ormuz y el permiso para que los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) entren en su país como motivo para suspender las sanciones.

Los negociadores pretenden abordar algunos de los problemas más complejos que han lastrado las relaciones entre Estados Unidos e Irán durante décadas, incluido el programa nuclear de Teherán.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, declaró el lunes que "tuvo lugar una breve conversación sobre el tema nuclear, pero no se abordaron los detalles" y que las conversaciones nucleares no habían comenzado.

Mientras tanto, Vance afirmó que Teherán había accedido a invitar a los inspectores del OIEA "de vuelta a su país", calificándolo de "un hito importante... y el primer paso hacia la desnuclearización permanente" de Irán.

Teherán suspendió parte de la cooperación e impidió que los inspectores de la agencia accedieran a instalaciones nucleares clave bombardeadas por Estados Unidos e Israel en la guerra de 12 días de 2025, pero los inspectores continuaron visitando Irán, la última vez en noviembre.

Irán aún no se había pronunciado sobre la declaración de Vance de este lunes.

Como parte del acuerdo, Teherán obtendrá algún tipo de alivio de las sanciones impuestas por Washington, así como el descongelamiento de sus activos.

Vance insistió en que los activos aún no habían sido descongelados y que, de serlo, se utilizarían para comprar productos estadounidenses como la soja y no para financiar el terrorismo.

Lo calificó como "un acuerdo típico de Trump, en el que si alguna vez se descongelan los activos iraníes, se destinarán a enriquecer a los agricultores estadounidenses y a alimentar al pueblo iraní".

Poco después, Estados Unidos anunció que levantaba las sanciones a las ventas de petróleo iraní hasta el 21 de agosto.

- 'Hoja de ruta' -

En las semanas y días previos a las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, la guerra en el Líbano entre Israel y Hezbolá, estrecho aliado de Irán, amenazó con hacer fracasar el alto el fuego, aunque el país se ha mantenido relativamente tranquilo desde el domingo.

Los líderes israelíes han expresado profundas dudas sobre el acuerdo firmado la semana pasada y han insistido en que sus tropas continuarán ocupando el sur del Líbano y tienen libertad para responder a cualquier amenaza en esa zona.

Mientras tanto, Teherán y Washington han establecido líneas de comunicación para poner fin a los combates en el Líbano y mantener abierto el vital estrecho de Ormuz, según informaron los mediadores.

Irán cerró el estrecho, por donde transita gran parte del petróleo y el gas del mundo en tiempos de paz, al comienzo de la guerra, provocando repercusiones económicas en todo el mundo.

Antes de que comenzara el conflicto, existía un libre paso internacional a través del estrecho, pero Teherán parece interesado en sacar provecho económico de esta vía marítima como parte de cualquier acuerdo.

Los datos de seguimiento del lunes mostraron que los buques seguían transitando por el estrecho, a pesar de que Irán había dicho el sábado que lo había cerrado de nuevo debido a los ataques israelíes en el Líbano.

Los detalles del acuerdo de la semana pasada y de lo acordado el domingo siguen siendo escasos, pero los mediadores, Pakistán y Qatar, dijeron que los negociadores llegaron a un acuerdo sobre una "hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final en 60 días", y que las conversaciones técnicas continuarán durante el resto de la semana en el complejo turístico suizo.

"Se han logrado avances alentadores", dijeron, incluyendo un canal de contacto establecido para "evitar incidentes y malentendidos" en el estrecho de Ormuz.

También se ha acordado la creación de una "célula de desescalada" entre las partes y las autoridades libanesas para evitar que vuelvan a estallar los combates.

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, publicó en las redes sociales: "Se suspenden las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos, se levanta el bloqueo, se liberan algunos activos congelados y se pone en marcha un importante plan de reconstrucción y desarrollo para Irán".