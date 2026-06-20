¿Qué intenta ocultar el expresidente? Joe Biden logró frenar temporalmente la difusión de sus polémicos audios con su biógrafo

El presidente Biden hablando durante la inauguración del Barack Obama Presidential Center en Chicago, este 18 de junio.Kent NISHIMURA-AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 20 de junio, 2026

La batalla por la transparencia de los archivos gubernamentales en Washington sumó un nuevo capítulo procesal.

La jueza de distrito del Distrito de Columbia, Dabney Friedrich, bloqueó temporalmente este viernes al Departamento de Justicia (DOJ) para evitar la divulgación inmediata de las transcripciones editadas y las grabaciones de los diálogos que el expresidente Joe Biden mantuvo hace una década con su biógrafo y escritor fantasma, Mark Zwonitzer.

La orden judicial congela la liberación de los archivos por un plazo de tres semanas, permitiendo que un tribunal federal de apelaciones evalúe el caso antes de que la difusión de los materiales sea irreversible.

Paradójicamente, la misma jueza Friedrich había negado horas antes el intento de Biden de frenar la entrega de las cintas, argumentando en un extenso fallo que el interés público superaba los reclamos de privacidad personal del exmandatario.

El choque por la memoria de Biden y el informe Hur

El origen del litigio se remonta a una solicitud realizada bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) en marzo de 2024 por el centro de investigación Heritage Foundation.

La organización civil exigió el acceso a las evidencias en las que se basó el ex fiscal especial Robert Hur para redactar su polémico informe sobre el manejo negligente de documentos clasificados por parte de Biden.

Las grabaciones en cuestión corresponden a las entrevistas del periodo 2016-2017 empleadas para la elaboración de las memorias de Biden, tituladas “Promise Me, Dad”.

En su reporte oficial, el fiscal Hur citó estas conversaciones para ilustrar las "facultades disminuidas y la memoria defectuosa" de Biden, describiendo los audios como "dolorosamente lentos, con el Sr. Biden luchando por recordar eventos y esforzándose a veces para leer y transmitir las notas de sus propios cuadernos".

Moción de urgencia y el cambio de postura en el DOJ

Aunque la Administración Biden retuvo originalmente el material, el Departamento de Justicia bajo el gobierno del presidente Donald Trump modificó la postura institucional y notificó su intención de suministrar los audios y transcripciones tanto al Congreso como al Heritage Foundation.

La liberación estaba pactada para la tarde del viernes, lo que obligó a los abogados de Biden a presentar un recurso de emergencia argumentando que el daño a la intimidad del expresidente sería "permanente" e irreversible si las grabaciones salían a la luz pública.

La jueza Friedrich señaló en su dictamen inicial que los intereses de privacidad de Biden ya se encontraban mitigados por "extensas ediciones" ejecutadas por el DOJ, omitiendo detalles sobre salud o información de sus familiares.

Adicionalmente, destacó que existe una confluencia de factores de "inusual fuerza en el interés público" debido a que los registros sirvieron para justificar por qué la fiscalía decidió no presentar cargos criminales a pesar de hallar pruebas de que Biden retuvo material clasificado de manera voluntaria.