“Los diálogos en Venezuela son una responsabilidad para la Administración Trump ya que tiene un plan que cumplir”

Publicado por Luis Francisco Orozco 4 de agosto, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó a a la investigadora venezolana Maibort Petit sobre los inicios del diálogo entre representantes de la oposición de Venezuela y el régimen de la líder interina Delcy Rodríguez.

“Los venezolanos en su gran mayoría esperan que se dé este diálogo porque ya no soportan la situación en la que se encuentran, muy a pesar de que en Venezuela no hayan instituciones ni un estado que se capaz de dar respuestas. […] En Venezuela no hay democracia desde 1999 cuando Hugo Chávez acabó de manera ilegal con toda la estructura institucional. Ahora se está planteando la reconfiguración de instituciones. El chavismo quiere mantenerse en el poder a toda costa y el chavismo quiere tal vez maquillarse con un halo de ciertas libertades o de extensión, pero en base al planteamiento que está dando Estados Unidos. Por su parte, Dinorah Figuera y la Asamblea del 2015 representan el último halo de institucionalidad. […] Para el venezolano común y corriente, estos diálogos son nulos porque ellos están ocupados en sobrevivir frente al hambre y la miseria. Para los Estados Unidos es una responsabilidad porque tiene un plan que cumplir. […] Yo creo que si se trabaja, sí se podrán tomar todos los pasos necesarios democrática en el tiempo que le queda a la Administración Trump

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.