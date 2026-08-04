"Última oportunidad": Trump se cansa de la "hipocresía" de Teherán y urge a los ayatolás a "firmar un buen acuerdo"

Publicado por Israel Duro 4 de agosto, 2026

Un Donald Trump visiblemente molesto por la "increíble hipocresía" de los líderes iraníes lanzó un ultimátum al Régimen de los Ayatolás al ofrecerles "la última oportunidad antes de la decapitación" para "firmar un buen acuerdo".

El presidente volvió a insistir en que las negociaciones que él mismo había anunciado tras suspender los "devastadores ataques" previstos para el fin de semana, se estaban llevando a cabo, pese a los desmentidos de Teherán.

La reapertura de Ormuz podría darse "literalmente mañana"

De acuerdo con el mandatario republicano, las conversaciones se centran en la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, que para él podría producirse "literalmente mañana", y en la desnuclearización de Irán, algo que señaló que "podría tardar un poco", según recoge AFP.

Trump repitió a los periodistas en la Casa Blanca que Trump dijo que accedió a entablar conversaciones "a petición" de Irán y "con el apoyo" de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y otros países, pero que su paciencia ya había llegado al límite ante la "increíble hipocresía" de los ayatolás".

"Esta es la última oportunidad que tienen para firmar un buen document. Quiero darles hasta la última oportunidad antes de la decapitación".

Ligero repunte del precio del petróleo ante la inestabilidad en Oriente Medio

A pesar de la amenaza, y del anuncio por parte de la propia cancillería iraní de que las conversaciones con Omán para establecer una nueva gestión de Ormuz habían progresado notablemente, la agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó la madrugada de este martes que un carguero fue alcanzado allí por un "proyectil desconocido", sin reportar heridos o daños.

Una situación que provocó un ligero repunto de los precios del petróleo, tras los pronunciados descensos del lunes en respuesta al anuncio de conversaciones por parte del presidente. El costo del barril de crudo WTI norteamericano subía un 0,52% a 80,76 dólares, mientras que el de Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, avanzaba un 0,53% a 84,21 dólares.

Unos precios que, no obstante, siguen lejos de los más de 100 dólares por barril que se alcanzaron en julio.