Idaho: un juez federal bloquea la ley que restringe el acceso de personas transgénero a los baños públicos
Uno de los principales cuestionamientos del tribunal se centró en la aplicación práctica de la legislación.
Una jueza federal suspendió temporalmente la aplicación de una ley de Idaho que restringe el acceso de las personas transgénero a baños públicos y otros espacios segregados por sexo, al considerar que gran parte de la norma probablemente viola la Constitución del país.
En una decisión de 30 páginas emitida este martes, la jueza federal Amanda K. Brailsford, nominada por el expresidente Joe Biden, concedió una orden judicial preliminar que impide la entrada en vigor de la Ley HB 752 mientras continúan los procedimientos judiciales.
Además, la magistrada otorgó estatus provisional de demanda colectiva a residentes transgénero de todo el estado, ampliando así los efectos de la medida cautelar más allá de los demandantes originales.
Uno de los principales cuestionamientos del tribunal se centró en la aplicación práctica de la legislación. Brailsford señaló que la norma no establece criterios claros para determinar el denominado "sexo biológico" de una persona, lo que podría derivar en decisiones arbitrarias por parte de las autoridades.
"Otra cuestión relativa a la aplicabilidad de la ley es la capacidad de un agente del orden público para determinar el 'sexo biológico' de un individuo", escribió la jueza en su fallo.
Sociedad
El frágil fundamento de un estudio sobre leyes 'anti-trans' y suicidios juveniles se viene abajo
Carlos Dominguez
Preocupaciones constitucionales
La decisión representa un revés para los legisladores republicanos y grupos conservadores que impulsaron la iniciativa, argumentando que las restricciones eran necesarias para proteger la privacidad y la seguridad en baños, vestuarios y otros espacios públicos diferenciados por sexo.
Sin embargo, el tribunal concluyó que la ley presenta problemas de vaguedad jurídica y podría dar lugar a una aplicación discriminatoria. Según la jueza, la falta de definiciones precisas genera incertidumbre sobre cómo se haría cumplir la normativa y quién estaría sujeto a sanciones.
La demanda fue presentada por varios residentes transgénero de Idaho con representación de la ACLU, la ACLU de Idaho y Lambda Legal.
Reacción de grupos defensores de derechos civiles
El Fiscal General de Idaho, Raúl R. Labrador, fue uno de los que rápidamente reaccionó a la medida de la jueza, y dejó un mensaje contundente en sus redes sociales.
"Esta es una decisión sesgada que aplica erróneamente la ley, confunde los asuntos y tergiversa la postura del Estado. El sexo biológico no es ambiguo, y esta ley tampoco lo es. La buena noticia es que este fallo es limitado. La ley de Idaho sigue siendo aplicable en la mayoría de los lugares, incluidos vestuarios y muchos baños", escribió Labrador tras citar el fallo judicial.
"La orden judicial se aplica solo en circunstancias limitadas y a ciertas personas. Mi oficina apelará y seguiremos luchando hasta que esta protección de sentido común se aplique plenamente", agregó en el mensaje publicado en X.
La batalla legal continúa
El caso se suma a una creciente disputa nacional sobre las políticas relacionadas con la identidad de género, especialmente en áreas como el acceso a baños públicos, la participación en deportes femeninos y los derechos de las personas transgénero, temas que continúan generando intensos debates políticos y judiciales en distintos estados del país.