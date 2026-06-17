Idaho: un juez federal bloquea la ley que restringe el acceso de personas transgénero a los baños públicos

La puerta de dos baños: uno de hombres y otro de mujeres (Archivo) dpa Picture-Alliance via AFP

Publicado por Diane Hernández 17 de junio, 2026

Una jueza federal suspendió temporalmente la aplicación de una ley de Idaho que restringe el acceso de las personas transgénero a baños públicos y otros espacios segregados por sexo, al considerar que gran parte de la norma probablemente viola la Constitución del país.

En una decisión de 30 páginas emitida este martes, la jueza federal Amanda K. Brailsford, nominada por el expresidente Joe Biden, concedió una orden judicial preliminar que impide la entrada en vigor de la Ley HB 752 mientras continúan los procedimientos judiciales.

Además, la magistrada otorgó estatus provisional de demanda colectiva a residentes transgénero de todo el estado, ampliando así los efectos de la medida cautelar más allá de los demandantes originales.

Uno de los principales cuestionamientos del tribunal se centró en la aplicación práctica de la legislación. Brailsford señaló que la norma no establece criterios claros para determinar el denominado "sexo biológico" de una persona, lo que podría derivar en decisiones arbitrarias por parte de las autoridades.

"Otra cuestión relativa a la aplicabilidad de la ley es la capacidad de un agente del orden público para determinar el 'sexo biológico' de un individuo", escribió la jueza en su fallo.

Preocupaciones constitucionales

La decisión representa un revés para los legisladores republicanos y grupos conservadores que impulsaron la iniciativa, argumentando que las restricciones eran necesarias para proteger la privacidad y la seguridad en baños, vestuarios y otros espacios públicos diferenciados por sexo.

Sin embargo, el tribunal concluyó que la ley presenta problemas de vaguedad jurídica y podría dar lugar a una aplicación discriminatoria. Según la jueza, la falta de definiciones precisas genera incertidumbre sobre cómo se haría cumplir la normativa y quién estaría sujeto a sanciones.

La demanda fue presentada por varios residentes transgénero de Idaho con representación de la ACLU, la ACLU de Idaho y Lambda Legal.

Reacción de grupos defensores de derechos civiles

El Fiscal General de Idaho, Raúl R. Labrador, fue uno de los que rápidamente reaccionó a la medida de la jueza, y dejó un mensaje contundente en sus redes sociales.

"Esta es una decisión sesgada que aplica erróneamente la ley, confunde los asuntos y tergiversa la postura del Estado. El sexo biológico no es ambiguo, y esta ley tampoco lo es. La buena noticia es que este fallo es limitado. La ley de Idaho sigue siendo aplicable en la mayoría de los lugares, incluidos vestuarios y muchos baños", escribió Labrador tras citar el fallo judicial.

"La orden judicial se aplica solo en circunstancias limitadas y a ciertas personas. Mi oficina apelará y seguiremos luchando hasta que esta protección de sentido común se aplique plenamente", agregó en el mensaje publicado en X.