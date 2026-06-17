Aunque afirmaba luchar contra la corrupción, Newsom recaudó 340 millones de dólares de grupos de interés para sus aliados

Aunque el gobernador de California, Gavin Newsom, se erige en abanderado de la oposición a la supuesta corrupción, ha destinado más de 340 millones de dólares a proyectos políticos, incluida la organización sin ánimo de lucro de su esposa, en el marco del controvertido sistema de «pagos a petición» desde que se presentó por primera vez a un cargo estatal en 2011.

Newsom, quien está barajando la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028, ha basado su campaña pública contra el presidente Donald Trump en las acusaciones de corrupción generalizada y de esquemas de «pago por favores» en la administración republicana, algo que Trump y sus aliados niegan.

La investigación sobre Newsom se inició en 2022 bajo la presidencia de Joe Biden



«La Administración Trump es una historia de corrupción», publicó Newsom en las redes sociales en mayo, destacando la construcción por parte del presidente de un salón de baile en la Casa Blanca, los acuerdos del IRS con aliados políticos y el uso del poder de indulto.

«Los californianos tienen la autoridad moral y formal para plantarle cara a Donald Trump mientras este destruye esta nación», afirmó. «No podemos permitir que la corrupción se normalice».

La última denuncia de corrupción en la Administración por parte del demócrata californiano tiene un carácter más personal. El lunes, Newsom anunció que tanto él como su esposa, Jennifer Siebel Newsom, son objeto de una investigación del Departamento de Justicia.

Según la información publicada, la investigación, que se ha centrado en la esposa de Newsom y otros colaboradores políticos cercanos, se inició en 2022 bajo el mandato del presidente Joe Biden, también demócrata, mientras las autoridades federales investigaban a Dana Williamson, exjefa de gabinete del gobernador Newsom, por fraude bancario y electrónico.

«No han encontrado ningún delito; simplemente están intentando encontrar uno. No me está atacando por unos tuits maliciosos, sino porque estoy considerando presentarme a la presidencia»,dijo Newsom en un comunicado público en el que anunciaba la investigación.

El Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios cuando Just the News le preguntó si la investigación sobre Newsom y su esposa se debía a la preocupación de que Newsom hubiera aprovechado el sistema de pagos por encargo para canalizar donaciones hacia la organización sin ánimo de lucro de su esposa o como medio para que diversas entidades influyeran en el gobernador.

Varias investigaciones sobre los Newsom se iniciaron a raíz de denuncias presentadas por denunciantes ante la Fiscalía Federal de Sacramento el año pasado, según informa un periódico local



El Sacramento Bee informó el lunes de que la investigación del Departamento de Justicia se centrada en los impuestos de Siebel Newsom y en las organizaciones sin ánimo de lucro, según fuentes anónimas. El medio informó de que había «varias» investigaciones sobre los Newsom motivadas por denuncias de denunciantes presentadas ante la Fiscalía Federal de Sacramento el año pasado.

Los pagos solicitados que más han suscitado el escrutinio público son las donaciones que la gobernadora solicitó para el California Partners Project, una organización sin ánimo de lucro que Siebel Newsom puso en marcha en 2020 para promover la igualdad de género.

Los pagos solicitados son pagos «realizados con fines legislativos, gubernamentales o benéficos» bajo «el control o la dirección de, en cooperación, consulta, coordinación o de común acuerdo con, a petición o sugerencia de, o con el consentimiento expreso y previo de un cargo electo», según la Comisión de Prácticas Políticas Justas de California.

Esta práctica es legal según la legislación de California, pero los críticos han advertido de que esta política abre la puerta a posibles casos de corrupción.

«Todo el concepto de los pagos por encargo es repugnante», declaró Steve Hilton, candidato republicano a gobernador de California, al California Post a principios de este año. «Es, literalmente, corrupción a plena vista. Pueden estar seguros de que, como gobernador, no participaré en esta práctica corrupta y haré todo lo que esté en mi mano para prohibirla».

Newsom recaudó más de 340 millones de dólares en donaciones de empresas, organizaciones sin ánimo de lucro de ideología liberal y aliados políticos



Desde que se presentó por primera vez a un cargo estatal en 2011 y fue elegido vicegobernador de California ese mismo año, Newsom ha recaudado más de 340 millones de dólares en donaciones de empresas, organizaciones sin ánimo de lucro de ideología liberal y aliados políticos para causas tan variadas como los fondos para su toma de posesión, la ayuda a los damnificados por los incendios de California y organizaciones benéficas de prestigio, según un análisis de la base de datos que mantiene la Comisión de Prácticas Políticas Justas de California.

Sin embargo, algunas de las donaciones solicitadas, que deben hacerse públicas en virtud de las leyes de ética de California, procedían de empresas o grupos vinculados políticamente a Newsom o que tenían asuntos pendientes con el gobernador. Estas donaciones han vuelto a ser objeto de atención tras el anuncio de Newsom de que él y su esposa son objeto de una investigación federal.

La oficina de prensa del gobernador Newsom no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de Just the News.

The California Post informó por primera vez en marzo que Newsom solicitó fondos a organizaciones sin ánimo de lucro de tendencia liberal y a otras entidades para dicha organización sin ánimo de lucro. En total, el Post descubrió que el California Partners Project recibió 4,4 millones de dólares en donaciones a instancias de Newsom, según los registros de divulgación del estado y los formularios fiscales.

Sin embargo, muchas de las donaciones no se realizaron de forma aislada, lo que sugiere un propósito político más allá de las deducciones fiscales por donaciones benéficas.

En agosto de 2024, el gobernador Newsom intervino ante la administración Biden, instando al Departamento del Interior a rechazar un proyecto de casino de 700 millones de dólares propuesto por la Koi Nation, una pequeña tribu nativa americana. La petición del gobernador no fue atendida y la administración aprobó el proyecto. Newsom demandó a la administración de Trump el pasado mes de mayo en otro intento de bloquear el casino.

Bloquear el casino propuesto supondría una victoria para los Indios Federados de Graton Rancheria, que gestiona un casino a 15 millas de distancia del emplazamiento del que propone su futuro rival. La Federación de Indígenas de Graton Rancheria ha acusado a la Nación Koi de intentar usurpar su territorio ancestral para construir el casino.

En abril de 2024, apenas unos meses antes de que Newsom enviara la carta a la administración Biden, Newsom informó de que había solicitado una donación de 500 000 dólares a la Federación de Indígenas de Graton Rancheria para el California Partners Project de su esposa, segúnlos registros del estado de California revisados por Just the News y que, en un primer momento, informado por The Washington Free Beacon el año pasado.

Los registros muestran que Newsom volvió a solicitar una donación a los Indios Federados de Graton Rancheria en abril de 2025 por valor de 500 000 dólares, aproximadamente un mes antes de que la administración de Newsom presentara una demanda contra el Departamento del Interior de EE. UU. en un intento por bloquear el casino de la Koi Nation.

La relación de Newsom con la tribu se remonta incluso a antes. En marzo de 2023, los Indios Federados de Graton Rancheria donaron 500 000 dólares al California Partners Project, apenas dos meses antes de que el gobernador firmara una ley que ratificaba el acuerdo tribal-estatal sobre juegos de azar entre California y la tribu.

Newsom también mantenía estrechos vínculos con el Silicon Valley Bank, que fue rescatado por la administración Biden en marzo de 2023 tras las presiones ejercidas por el gobernador de California. En aquel momento, Newsom no reveló sus estrechos vínculos con el banco, incluidas sus donaciones a la organización sin ánimo de lucro de Siebel Newsom y las propias cuentas que el gobernador tenía en dicho banco.

«La Administración Biden ha actuado con rapidez y decisión para proteger la economía estadounidense y reforzar la confianza pública en nuestro sistema bancario», declaró el gobernador Newsom en un comunicado oficial después de que la Administración Biden decidiera garantizar a nivel federal los depósitos de los clientes del SVB.

La oficina de Newsom reconoció el papel del gobernador en las presiones para conseguir el rescate. Según un comunicado aparte, Newsom «había estado en contacto con los más altos niveles de liderazgo de la Casa Blanca y del Tesoro».

La amplia red de contactos financieros de Newsom



Los vínculos de Newsom con el banco parecen ser muy amplios.

La página web del SVB enumeraba como clientes tres bodegas propiedad de Newsom —CADE, Odette y PlumpJack—, según informó The Intercept en 2023. El medio también informó de que Newsom mantuvo cuentas personales en el SVB durante años, aunque no está claro si seguía siendo cliente directo en 2023. La oficina del gobernador afirmó que las «participaciones empresariales y financieras» de Newsom están gestionadas por un fideicomiso ciego.

En 2021, Newsom solicitó cuatro donaciones distintas al Silicon Valley Bank para el California Partners Project de Siebel Newsom, por un total de 100 000 dólares. Además, John China, antiguo presidente de SVB Capital, también formó parte anteriormente del consejo de administración del California Partners Project.

La Fundación Blue Shield of California donó 50 000 dólares al California Partners Project en 2024 a instancias de Newsom, según muestran los registros estatales. Durante la pandemia de COVID-19, Newsom adjudicó a Blue Shield un contrato sin licitación para la vacunación contra el virus. Durante ese periodo, según se informa, Newsom solicitó a la organización un total de 20,8 millones de dólares.

Haciendo caso omiso de la historia, culpando a Trump



Newsom se había atrincherado para luchar contra las investigaciones que se le habían abierto a él y a su esposa, argumentando que se trataba de investigaciones con motivaciones políticas impulsadas por el presidente Trump y altos cargos.

«Los cargos políticos nombrados por Trump han presionado agresivamente a los investigadores federales para que construyan un caso contra el gobernador — el rival político de Trump», afirmó la oficina del gobernador en un comunicado el martes.

La oficina del gobernador también presentó una solicitud en virtud de la Ley de Libertad de Información al Departamento de Justicia, en la que pedía todos los registros de comunicaciones entre altos cargos de la agencia que mencionaran a Newsom o a su esposa desde el inicio de la segunda administración de Trump el año pasado, según anunció la oficina el martes.

«Mi oficina exige a la Administración Trump que haga públicos todos y cada uno de los registros sobre la investigación sin fundamento y con motivaciones políticas llevada a cabo por el Departamento de Justicia de Trump», afirmó Newsom en una publicación en X. «El pueblo estadounidense merece saber quién ordenó este abuso de poder y hasta dónde llega».

© Just The News