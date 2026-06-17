Un nuevo libro revela cómo Trump puso a Rupert Murdoch a elegir entre Vance y Rubio frente a ambos

Publicado por Joaquín Núñez 17 de junio, 2026

Un nuevo libro reveló una escena inédita que alimenta las especulaciones sobre quién podría convertirse en el nominado presidencial republicano en 2028. Durante una cena privada celebrada en la Casa Blanca en octubre de 2025, Donald Trump le habría pedido al magnate de los medios Rupert Murdoch que comparara a las dos principales figuras nacionales del Partido Republicano: el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

La anécdota aparece en 'Regime Change', el próximo libro de los periodistas Maggie Haberman y Jonathan Swan, y fue adelantada este miércoles por Axios. El libro examina el regreso de Trump a la Casa Blanca, así como también los primeros meses de su segundo mandato.

Basado en entrevistas con funcionarios, asesores y personas cercanas al presidente, relata episodios internos de la Casa Blanca y el detrás de escena de algunas de las decisiones más importantes de la segunda Administración Trump. Saldrá a la venta el próximo 23 de junio.

Según los autores, Trump le preguntó directamente a Murdoch cuál de los dos posibles candidatos prefería de cara a 2028, y lo hizo con Vance y Rubio sentados a pocos metros.

Ante la sorpresiva pregunta, Murdoch respondió que Vance tenía "potencial para ser grande", mientras que describió a Rubio como una persona "brillante".

Los autores afirman que el episodio generó comentarios privados entre quienes participaron del encuentro: "Los demás invitados seguirían hablando en privado de ese momento durante semanas después de la cena".

En cuanto a la relación entre Trump y Murdoch, el libro sostiene que ambos atravesaban un período de acercamiento después de varios meses de tensiones públicas y desacuerdos relacionados con la cobertura mediática del presidente. "Las tensiones entre el presidente y el magnate se habían calmado de repente. Trump se mostraba muy afable", escribieron sobre la cena.

El adelanto del libro se conoció en momentos en que comienzan a intensificarse las especulaciones sobre la carrera presidencial de 2028 y el futuro liderazgo del Partido Republicano.

Recientemente, el propio Trump se expresó incluso sobre la posibilidad de que Vance y Rubio sean el ticket republicano en 2028: "¿A quién le gusta JD Vance? ¿A quién le gusta Marco Rubio? Muy bien. Suena como una buena fórmula".

Segundos después aclaró que sus palabras no eran un respaldo oficial: "Por cierto, sí creo que ese es un equipo soñado. Pero estos son detalles menores. Eso no significa que tengan mi respaldo bajo ninguna circunstancia".