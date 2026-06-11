La Administración Trump prohibió al presidente Petro participar en cualquier actividad fuera de la agenda de la ONU ante posibilidad de arresto

Publicado por Luis Francisco Orozco 10 de junio, 2026

El medio The Washington Post reveló este miércoles que la Administración del presidente Donald Trump impidió un encuentro previsto para esta semana entre el presidente colombiano Gustavo Petro y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, luego de que funcionarios del Departamento de Estado mantuvieran una reunión con el gobierno socialista en la ciudad de Bogotá. El encuentro entre los dos líderes socialistas coincidía con la visita del presidente Petro a la Gran Manzana en medio de su itinerario en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el que estaba incluido presidir un debate sobre el intento de buscar mecanismos para materializar un posible acuerdo de paz en Oriente Medio.

Lejos de tratarse de un acontecimiento sin mayor importancia, lo cierto es que el encuentro habría resultado tan determinante como mediático al haber sido la primera vez que Mamdani recibiera a un jefe de Estado desde que asumió la administración neoyorquina el 1 de enero de este año. Sin embargo, el Post detalló que la Administración republicana logró frenar la reunión luego de que sus funcionarios le dejaran claro al gobierno de Petro que dicho encuentro resultaba completamente inaceptable, ya que representaría una clara violación de las restricciones de visado que Washington le impuso al presidente colombiano, razón por la cual incluso podría haber sido arrestado por las autoridades estadounidenses de haberse encontrado con Mamdani, al tratarse de una actividad fuera de la agenda de la ONU.

El medio también detalló que, según varias de sus fuentes, el objetivo de la reunión entre los dos mandatarios de izquierdas era impulsar al alcalde de Nueva York como uno de los principales referentes de la izquierda en Occidente, luego de protagonizar uno de los acontecimientos políticos más sorprendentes tras hacerse con una de las alcaldías más importantes de todo Estados Unidos.

En septiembre de 2025, la Administración Trump revocó la visa de Petro luego de que este instara a los soldados estadounidenses a desobedecer al mandatario republicano por la ofensiva israelí en Gaza, durante su visita a la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas. Si bien la relación entre Trump y el presidente colombiano ha sido sumamente tensa, ambos líderes mantuvieron recientemente una reunión en la Casa Blanca y el gobierno estadounidense restituyó la visa del mandatario socialista hasta el final de su mandato.