El regreso de Pam Bondi a la órbita de Trump: Un puente de confianza entre el Gobierno y los gigantes de Silicon Valley

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 26 de mayo, 2026

El Poder Ejecutivo federal ha reconfigurado sus equipos estratégicos orientados al desarrollo tecnológico y la soberanía digital de la nación.

De acuerdo con un reporte exclusivo de Axios, el presidente Donald Trump nombró a la ex fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, como nueva integrante del Consejo Presidencial de Asesores de Ciencia y Tecnología (PCAST).

El nombramiento marca el retorno de la experimentada abogada a la primera línea institucional, encomendándole una función de enlace político de alta relevancia en materia de Inteligencia Artificial (IA).

El consejo encargado de trazar las directrices en innovación y seguridad tecnológica está presidido por el exasesor de IA de la Casa Blanca, David Sacks, y el asesor de ciencia de la administración, Michael Kratsios.

El panel cuenta además con la participación de prominentes líderes de la industria tecnológica, incluyendo al cofundador de Nvidia, Jensen Huang; el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg; y el cofundador de Oracle, Larry Ellison.

Coordinación política y el nexo con Silicon Valley

La llegada de Bondi al PCAST responde a la necesidad del Ejecutivo de agilizar la cooperación bilateral entre el aparato gubernamental y los magnates de la tecnología.

Las fuentes internas consultadas señalan que la exfuncionaria será la responsable directa de facilitar el entendimiento y asegurar que las políticas públicas de innovación se alineen con los intereses de la seguridad nacional y la competitividad estadounidense, esquivando las trabas burocráticas tradicionales.

La designación recibió un sólido respaldo por parte de la vicepresidencia. En un comunicado oficial, el vicepresidente JD Vance valoró de forma muy positiva la continuidad de la ex fiscal general en las tareas estatales:

“Pam ha sido un activo enormemente valioso para el equipo del presidente, y estoy encantado por ella y por todos nosotros de que vaya a seguir involucrada en hacer frente a algunos de los problemas más importantes que afronta la administración”, señaló Vance.

Además de sus funciones en la mesa técnica de Inteligencia Artificial, la Casa Blanca confirmó que Bondi desempeñará un rol asesor de reciente creación enfocado en el desarrollo de la infraestructura nacional crítica.

Su perfil legal y su experiencia previa en la gobernanza estatal serán herramientas clave para la implementación de reformas estructurales en sectores de alto impacto estratégico.

Continuidad en el servicio público tras su paso por el DOJ

La reincorporación de Bondi se produce pocas semanas después de su salida del Departamento de Justicia (DOJ) a principios de abril, período en el cual el presidente Trump determinó renovar la jefatura de la fiscalía general.

Durante su gestión al frente del DOJ, la administración destacó hitos operativos de gran envergadura dentro de la agenda America First, reportando un descenso histórico en los índices de homicidios a nivel nacional, el desmantelamiento de organizaciones criminales transnacionales y la captura de prominentes líderes de los cárteles de la droga.

La designación en el PCAST adquiere también un matiz personal relevante. Según confirmaron fuentes del entorno de la ex fiscal general, Bondi fue diagnosticada con cáncer de tiroides poco después de concluir sus funciones en el Departamento de Justicia.

Tras someterse a los tratamientos médicos correspondientes, se reporta que se encuentra en un proceso favorable de recuperación y lista para asumir las nuevas responsabilidades encomendadas.