Donald Trump anuncia que nominará a Todd Blanche como fiscal general

Publicado por Israel Duro 4 de junio, 2026

Donald Trump anunció que nominará a Todd Blanche como fiscal general tras un periodo como interino por la abrupta salida de Pam Bondi del Cargo. El presidente se mostró muy satisfecho con la labor realizada por su exabogado personal en este periodo, por lo que decidió proponer su candidatura.

Trump hizo el anuncio durante una cena en la Casa Blanca y las imágenes del momento fueron compartidas por Dan Scavino, subjefe de gabinete de Trump: "Mañana voy a dar instrucciones (...) para que lo nombremos fiscal general permanente".

Fondo para compensar a las "víctimas de la persecución judicial" de Biden

Blanche fue nombrado fiscal general interino tras la destitución de Bondi el 2 de abril. A pesar de Trump aseguró que había realizado un gran trabajo, se había hecho público su descontento por su gestión de los archivos de Epstein y por no perseguir con suficiente fuerza a quienes trataron de derribar judicialmente al presidente durante la era Biden.

El anuncio de Trump llega en un momento en el que Blanche se ha visto obligado a paralizar la creación de un fondo de casi 1.800 millones de dólares para compensar a las "víctimas de la persecución judicial de Biden".