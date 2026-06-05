Vance critica al Reino Unido por el caso Henry Nowak: "Tan trágico como indignante"
"Henry Nowak murió de la misma manera en que muere la civilización: abandonado, esposado por autoridades que ni confiaron ni se preocuparon por él, y acusado de crímenes de odio que no cometió", dijo el vicepresidente.
El vicepresidente JD Vance criticó con dureza la gestión del caso Henry Nowak realizada por parte de las autoridades del Reino Unido.
"Henry Nowak murió de la misma manera en que muere la civilización: abandonado, esposado por autoridades que ni confiaron ni se preocuparon por él, y acusado de crímenes de odio que no cometió", escribió Vance en redes sociales.
"Su asesinato es tan trágico como indignante. Hoy debería seguir vivo, y lo estaría si las últimas generaciones de élites europeas se hubieran mantenido firmes contra la política del odio hacia uno mismo y la invasión masiva de inmigrantes, muchos de los cuales desprecian Occidente y a las personas que lo aman", añadió el vicepresidente. "Henry no fue, ni mucho menos, el primero en perder la vida de forma tan innecesaria, y me temo que no será el último".
Sociedad
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Carlos Dominguez
Nowak, un estudiante de 18 años, fue apuñalado por Vickrum Digwa, un hombre sij de 23 años, en la ciudad de Southampton (Inglaterra) el 3 de diciembre de 2025. El joven británico fue esposado por la policía mientras yacía en el piso herido. En un video se le oye decir con voz débil: "No puedo respirar".
La policía respondió de tal manera tras creer a Digwa, quien en el momento de su ataque acusó a Nowak de xenofobia y de acoso. Nowak acabó muriendo asfixiado y desangrado.
Digwa fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Nowak.