MLB: con Betts encendido, los Dodgers vuelven a medirse ante los Phillies en Filadelfia

Publicado por Williams Perdomo 21 de julio, 2026

Los Dodgers de Los Ángeles y los Phillies de Filadelfia disputarán este martes una nueva edición de una de las series más atractivas de la temporada de las Grandes Ligas, cuando se enfrenten en el Citizens Bank Park a partir de las 6:40 pm (hora del este).

El encuentro marcará el quinto choque entre ambas organizaciones en la campaña 2026. Hasta ahora, la serie particular se encuentra igualada a dos victorias por lado.

Los Dodgers llegan al compromiso con el mejor registro de la División Oeste de la Liga Nacional (63-38), aunque vienen de caer el lunes por 10-7 ante Filadelfia, partido en el que Mookie Betts conectó cuatro imparables. Por su parte, los Phillies ocupan el segundo puesto del Este de la Liga Nacional con marca de 56-45.

En la lomita, Los Ángeles enviará al zurdo Justin Wrobleski, quien presenta balance de 10-2, efectividad de 2.69, WHIP de 1.02 y 73 ponches. Filadelfia responderá con Zack Wheeler, dueño de récord de 10-1, promedio de carreras limpias de 2.13, WHIP de 0.89 y 108 abanicados.

Los Phillies tienen foja de 27-23 como locales y acumulan 133 cuadrangulares en la temporada, la cuarta mayor cifra de las Grandes Ligas. Los Dodgers, en tanto, exhiben registro de 32-19 como visitantes y han ganado 27 de los 33 encuentros en los que han conectado al menos dos jonrones.

Entre los jugadores más destacados de Filadelfia figuran Bryce Harper, con 21 vuelacercas y 60 carreras impulsadas, y Trea Turner, quien batea de 38-13 en sus últimos diez juegos, con tres dobles, cuatro jonrones y nueve remolcadas.

Por los Dodgers, Freddie Freeman suma 23 dobles, un triple, 15 jonrones y 51 carreras empujadas. Shohei Ohtani, por su parte, registra 11 imparables en sus últimos 40 turnos al bate, incluidos dos dobles y cuatro cuadrangulares.