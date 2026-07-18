Donald Trump respalda a Darline Graham para buscar un mandato completo en el Senado

Darline Graham Nordone, hermana de Lindsey Graham, observa durante su juramento ceremonial como senadora de los Estados Unidos, el 14 de julio de 2026.KENT NISHIMURA / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 17 de julio, 2026

El presidente Donald Trump anunció de manera oficial su respaldo absoluto a la senadora Darline Graham Nordone para que compita por un periodo completo de seis años en la Cámara Alta de los Estados Unidos.

La legisladora asumió el cargo de manera interina recientemente tras el inesperado fallecimiento de su hermano, el veterano y reconocido senador republicano Lindsey Graham. El anuncio se produjo tras un encuentro oficial en la Casa Blanca, donde el mandatario examinó los retos legislativos de Carolina del Sur.

A través de un comunicado emitido en sus canales oficiales, Trump elogió las credenciales patrióticas de la nueva senadora y remarcó la importancia de mantener la estabilidad conservadora en dicho estado.

"Fue un honor para mí dar la bienvenida a la Oficina Oval a la ahora senadora Darline Graham Nordone (¡la hermana del gran y difunto Lindsey Graham!), del maravilloso estado de Carolina del Sur", manifestó el jefe de Estado, describiéndola además como una persona espectacular y "una verdadera patriota estadounidense".

Un llamado a las urnas para defender la herencia conservadora

La estrategia de la Casa Blanca apunta firmemente a consolidar liderazgos probados frente al avance de las agendas de izquierda en el Congreso. Trump reveló que, durante la reunión de trabajo, solicitó personalmente a Graham Nordone que dé un paso al frente por el bienestar del país y formalice su candidatura en la contienda interna partidista.

El gobernante recalcó la profunda sintonía que la senadora comparte con los valores de su hermano de cara a los intereses nacionales.

"Lindsey fue una de las mejores personas y senadores que he conocido, y su hermana comparte su profundo amor por nuestro país y por el estado de Carolina del Sur", afirmó el mandatario, asegurando que no existiría nadie más apto para honrar la trayectoria del fallecido legislador.

De igual modo, garantizó su apoyo incondicional: "Si acepta, tiene mi respaldo completo y total en la elección especial para el Senado de los EEUU en Carolina del Sur. ¡ELLA NUNCA LES FALLARÁ”.

De la transición estatal a la consolidación en el Capitolio

El ascenso de Darline Graham Nordone a la escena política federal se originó a mediados de julio, cuando el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, resolvió nombrarla para ocupar la vacante de forma temporal tras la sorpresiva pérdida de la delegación estatal.

La senadora prestó juramento ante el veterano legislador republicano Chuck Grassley con el propósito de terminar lo que resta de período legislativo, que constitucionalmente expira en enero.

La intervención directa de Trump busca canalizar la influencia del apellido Graham en las urnas del estado sureño para evitar que el escaño caiga en manos de facciones alejadas de la base republicana tradicional. El respaldo de la Casa Blanca dota a Nordone de una plataforma sólida de cara a la opinión pública y las bases de su partido en el circuito local.