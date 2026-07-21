“Una estrategia integral de todo el Gobierno”, la Administración Trump contra la maquinaria de inteligencia y subversión del régimen cubano

20 de julio, 2026

El Departamento de Estado publicó este lunes el informe “Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI”, en el que detalla décadas de esfuerzos del régimen cubano para exportar ideología, llevar a cabo operaciones de inteligencia y ejecutar acciones de subversión contra Estados Unidos. Un funcionario del Departamento de Estado dijo a este medio que el informe busca brindar al pueblo estadounidense una mejor comprensión de la amenaza que representan las actividades del régimen cubano y que su publicación ocurre mientras la Administración Trump lanza una estrategia sin precedentes para abordar el problema poniendo en acción a todo el Gobierno federal.

Ubicado a solo 90 millas de las costas estadounidenses, el régimen cubano es identificado en el informe como un centro estratégico utilizado por adversarios que buscan influir dentro de Estados Unidos mediante herramientas de guerra irregular. El informe señala que, desde la década de 1960 hasta la actualidad, el régimen cubano ha sido —particularmente en el hemisferio occidental— el principal actor mundial en la promoción del extremismo de izquierda.

Según el informe, el proyecto comunista cubano se ha basado durante décadas en la exportación de ideología marxista, violencia política, subversión y capacidades de inteligencia. La Habana no solo difundió ideas revolucionarias, sino que también exportó entrenamiento, redes de inteligencia y estrategias diseñadas para ampliar su influencia y socavar a Estados Unidos.

El régimen cubano construyó una vasta red internacional que entrenó guerrilleros de izquierda, apoyó insurgencias y respaldó a algunos de los grupos extremistas de izquierda más notorios durante las décadas de 1960, 1970 y 1980. También destaca lo que califica como una operación de inteligencia “extraordinaria” que permitió a La Habana infiltrarse en los niveles más altos del gobierno estadounidense y mantener espías encubiertos durante décadas. Según el Departamento de Estado, estas redes no pertenecen únicamente al pasado, sino que continúan activas en la actualidad.

Una estrategia para debilitar a Estados Unidos

La estrategia del régimen cubano fue diseñada deliberadamente como una herramienta de política exterior para debilitar a Estados Unidos, sembrar divisiones internas y enfrentar a los estadounidenses entre sí. Según el informe, esta influencia se refleja hoy en sectores de la izquierda moderna, movimientos de protesta, organizaciones socialistas y grupos como los Socialistas Democráticos de América, que, mantienen conexiones con redes vinculadas al financiamiento y las operaciones de inteligencia del régimen cubano.

“El papel de Cuba en la construcción de la izquierda moderna en general, pero particularmente de la izquierda moderna estadounidense, es una de las grandes historias no contadas de la segunda mitad del siglo XX,” dijo un funcionario del Departamento de Estado. Quien afirmó también que el propósito del informe es reunir por primera vez esta historia de manera integral, utilizando informes de inteligencia desclasificados, testimonios de desertores cubanos, análisis de fuentes abiertas y declaraciones públicas de personas involucradas, para que los americanos conozcan claramente la amenaza que representa el régimen y sus vínculos con el resurgimiento del terrorismo de izquierda.

Un enfoque integral de todo el Gobierno

El funcionario también destacó que las medidas adoptadas por la administración Trump contra el régimen cubano incluyen sanciones y acciones ejecutivas, mientras que “todas las opciones permanecen sobre la mesa” para enfrentar lo que la administración considera una amenaza persistente para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El funcionario señaló que uno de los elementos clave del enfoque de la administración es una nueva estrategia coordinada:

La administración Trump está adoptando una nueva estrategia integral de todo el Gobierno para enfrentar y desmantelar las redes de inteligencia y subversión del régimen cubano que han operado durante décadas, reuniendo herramientas diplomáticas, de inteligencia, de aplicación de la ley y financieras de todo el Gobierno federal.

Aseguró también que la administración considera estas redes una “amenaza integral” que requiere una respuesta coordinada. El funcionario argumentó que los esfuerzos anteriores se enfocaban con frecuencia en organizaciones individuales o actores extranjeros específicos, en lugar de reconocer la estructura más amplia detrás de ellas.

“Nunca se había hablado de esto como la red integral que realmente es y que refleja la forma en que opera”, afirmó el funcionario, añadiendo que la administración ahora está abordando el tema a través de todas las agencias. “La administración, a través de cada departamento y cada agencia, lo está abordando de esa manera por primera vez”.

Según el funcionario, estas redes combinan operaciones de inteligencia extranjera, relaciones con grupos internos, canales de financiamiento y vínculos con regímenes extranjeros. Debido a ello, la administración considera que requieren una respuesta integral en lugar de acciones aisladas contra componentes individuales.

“Esta es una estrategia integral de todo el Gobierno para realmente enfrentar y desmantelar estas redes”, afirmó el funcionario.

Bajo el liderazgo del secretario de Estado Marco Rubio, el Departamento de Estado ha adoptado un enfoque más agresivo y coordinado para exponer y desmantelar las redes de inteligencia, subversión y terrorismo que han tenido a Estados Unidos como objetivo durante décadas. En lugar de tratar estas amenazas como incidentes aislados, la Administración ha impulsado una estrategia integral de Gobierno para enfrentar a los actores que buscan socavar los intereses de Estados Unidos, incluido el régimen cubano.

Este enfoque fue evidente la semana pasada durante la reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político, en la que funcionarios como Stephen Miller —subjefe de gabinete de la Casa Blanca para Políticas y asesor de Seguridad Nacional— y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, expusieron diversos componentes de una estrategia más amplia destinada a utilizar todos los recursos gubernamentales disponibles para combatir las redes que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos.