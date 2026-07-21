Vinícius Jr deja atónitos a todos con su nueva imagen tras haberse sometido a una operación estética

Publicado por Alejandro Baños 21 de julio, 2026

Ampliar su contrato con el Real Madrid es un asunto que ya arrastra debate, principalmente entre los aficionados del equipo. Mientras resuelve su futuro futbolístico a corto plazo, lo que sí ha decidido renovar Vinícius Junior es su imagen.

El futbolista se habría sometido a una operación estética durante sus vacaciones, tras haber disputado el Mundial 2026 con Brasil. Vini Jr. pasó por el quirófano para realzar algunos rasgos faciales, concretamente en la zona del mentón.

Supuestamente, el futbolista fue intervenido en la clíncia Lumini Privilège, ubicada en el estado de Goias (Brasil) por el doctor Alessandro Alarcao.

En declaraciones recogidas por el periódico deportivo español SPORT, el doctor Alarcao agradeció al futbolista del Real Madrid haber depositado su confianza en él. "Recibir a Vinicius Jr. en Lumini Privilège fue un gran placer. Además de ser uno de los mayores talentos del fútbol mundial, es un tipo de simplicidad, educación y energía contagiosa. Gracias por la confianza y por la agradable conversación. Fue un placer recibirlos en la clínica", dijo.

A pesar de que el futbolista brasileño no publicase el resultado de la operación en redes sociales, varios usuarios divulgaron una fotografía de Vini Jr. tras haber sido operado. Este contenido se volvió viral.