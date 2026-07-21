Meliá se suma a la lista de compañías internacionales que se marchan de Cuba

Publicado por Alejandro Baños 21 de julio, 2026

El grupo hotelero español Meliá anunció este martes que dejará de operar en Cuba a partir del 24 julio, imitando a otras empresas que han tomado la misma decisión para evitar ser sancionadas por Estados Unidos por tener vínculos en un país regido por una dictadura comunista.

A través de un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) —organismo supervisor bursátil de España— y recogido por AFP, Meliá afirmó que "las notables dificultades" existentes en el país "imposibilitan de hecho y de derecho una mínima estabilidad operativa".

A comienzos de junio, la cadena hotelera española, un referente del sector en Hispanoamérica, determinó "concluir de forma inmediata la prestación de los servicios de gestión y comercialización, así como la cesión de uso de nuestras marcas hoteleras" en 15 hoteles en Cuba.

Ahora, aplica esa misma decisión con los otros 19 hoteles que tenía en el país, tras las nuevas sanciones contra Cuba anunciadas por el presidente Donald Trump.

Meliá —que ahora evaluará el impacto económico de esta decisión— fue la primera cadena hotelera española en llegar a Cuba, después que la isla se abriera al turismo internacional para salir de la crisis provocada por la caída del bloque soviético en 1991.

Otras compañías internacionales que tomaron el mismo camino fueron Iberostar, Blue Diamond Resorts o Aston.