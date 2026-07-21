Japón acusa a China y Rusia de realizar ejercicios de tiro con ametralladoras en su zona económica exclusiva

Un buque militar chino patrulla en la isla de Pingtan-Imagen de Archivo AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 21 de julio, 2026

Las armadas de China y Rusia realizaron un ejercicio conjunto de fuego real con ametralladoras dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Japón, informó este martes el Gobierno japonés, que lo considero una actitud provocadora.

Según informó AFP, el incidente ocurrió el domingo y marca la primera vez que el Ministerio de Defensa japonés detecta y hace público un ejercicio de tipo real chino en esa zona.

Ejercicios de fuego real dentro de aguas japonesas

El portavoz del gabinete, Minoru Kihara, señaló que Tokio interpreta estas maniobras como parte de un esfuerzo de China y Rusia por "fortalecer su cooperación". Japón transmitió su protesta a Beijing por canales diplomáticos, advirtiendo que el ejercicio "podría haber puesto en riesgo la navegación de buques cercanos".

Según los detalles oficiales, un destructor chino de la clase Luyang III realizó los disparos a unos 180 kilómetros (110 millas) al suroeste de la isla Okinotori, el punto más meridional de Japón, junto a un buque ruso. Horas antes, una flota formada por tres buques chinos y una fragata rusa había sido detectada a mayor distancia.

China rechaza las críticas de Japón

China rechazó tajantemente las críticas. "Japón ha difamado y exagerado las actividades legítimas y legales de otros países, inflando las amenazas externas", declaró este martes el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, y añadió que "China las rechaza firmemente".

Este episodio se suma a una serie de acciones conjuntas entre Pekín y Moscú en la región. El mes pasado, bombarderos de ambos países realizaron vuelos conjuntos cerca de Japón, y este mes sus armadas ya habían efectuado otro ejercicio naval.