Paul Pelosi vuelve a estar bajo la lupa tras enfrentar cargos por un accidente en California

Publicado por Joaquín Núñez 17 de julio, 2026

Paul Pelosi enfrenta un cargo por delito menor tras verse involucrado en un presunto choque y fuga ocurrido en Yountville, en el Valle de Napa, California. Las autoridades sostienen que Pelosi, esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, impactó un vehículo estacionado y abandonó el lugar antes de que su automóvil quedara inutilizado.

A principios de julio, las autoridades locales recogieron la información brindada por un testigo que declaró que un descapotable marrón había golpeado un vehículo legalmente estacionado y desocupado, para luego alejarse. Como consecuencia del impacto, el vehículo estacionado sufrió daños importantes en la parte trasera.

Con esa información, los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Napa localizaron rápidamente el auto, que estaba conducido por Pelosi. El hombre de 86 años les habría dicho a los agentes que tenía la intención de regresar a la escena. La investigación siguió su curso y decantó en la acusación anunciada el viernes. De acuerdo con la acusación, Pelosi no intentó identificar al propietario del auto tras el choque, ni dejó la información de contacto requerida por las leyes de California.

Según el informe policial, Pelosi declaró a los investigadores que era consciente de haber golpeado "algo", pero sostuvo que no sabía qué había impactado y continuó conduciendo. Tras entrevistarlo, los agentes determinaron que no presentaba signos de intoxicación y descartaron que hubiera consumido alcohol o drogas antes del accidente.

El caso vuelve a poner el foco sobre los antecedentes de conducción de Paul Pelosi. En 2022, se declaró culpable de un cargo menor por conducir bajo los efectos del alcohol tras un accidente ocurrido también en el condado de Napa. Fue condenado a cinco días de cárcel y tres años de libertad condicional. Sin embargo, debido a los créditos otorgados por el tiempo ya cumplido y por buena conducta, solo tuvo que completar un día de servicio en un programa de trabajo judicial.

Como parte de la sentencia, también tuvo que asistir a un curso para conductores condenados por DUI, instalar un dispositivo de bloqueo de encendido que requiere una prueba de aliento para poner en marcha el vehículo y pagar multas e indemnizaciones.