Decisión tomada: la hermana de Lindsey Graham confirma que se postulará para un mandato completo en el Senado

Publicado por Joaquín Núñez 20 de julio, 2026

Darline Graham Nordone anunció que se postulará para un mandato completo en el Senado por Carolina del Sur. La hermana del fallecido senador Lindsey Graham confirmó sus intenciones en una entrevista con Sean Hannity para Fox News, apenas días después de que Donald Trump la alentara a presentarse y respaldara su potencial candidatura.

Graham Nordone, de 62 años, fue recientemente designada por el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, para completar el resto del mandato de su hermano en el Senado. Se convirtió en la primera mujer en representar al estado en la Cámara Alta.

La elección para un mandato completo es en noviembre, por lo que había muchas expectativas sobre la decisión de la senadora. A pocos días de que venza el plazo para presentar candidaturas, habló con Hannity sobre sus motivaciones a la hora de tomar una decisión.

“He estado orando mucho y hablando con mi familia. Pero con el cariño de mi familia, el apoyo de su equipo y sabiendo que soy una persona trabajadora, eso lo aprendí de Lindsey. Siento que puedo hacerlo. A él le importaba la gente de este estado”, expresó la senadora.

“He trabajado durante casi treinta años al servicio de los habitantes de este estado. Quiero hablar de eso en un momento. Siento que puedo hacerlo. Siento una paz interior al respecto. ¿Será difícil? Sí, absolutamente”, añadió.

Momentos después, Hannity le preguntó directamente si iba a ingresar en la contienda, a lo que Graham Nordone respondió lo siguiente: “Sí, voy a hacerlo”.

Aunque nunca había ocupado un cargo electivo, la senadora desarrolló gran parte de su carrera en organismos estatales dedicados a la rehabilitación vocacional y la inserción laboral de personas con discapacidad. Desde 2019 se desempeña como comisionada de la Comisión para las Personas Ciegas de Carolina del Sur

Otros ejemplos de senadores actuales que fueron inicialmente designados para cubrir vacantes y que luego buscaron un mandato completo son Tim Scott de Carolina del Sur, Lisa Murkowski de Alaska y Kirsten Gillibrand de Nueva York.

¿Contra quién competirá Graham Nordone?

Las primarias en Carolina del Sur ocurrieron el pasado 10 de junio, cuando Lindsey Graham obtuvo fácilmente la nominación republicana. Sin embargo, debido a su inesperado fallecimiento, se fijaron unas primarias especiales para el 11 de agosto. El ganador se medirá en noviembre contra la demócrata Annie Andrews, una pediatra sin experiencia en cargos electos.

Además de Graham Nordone, diversos nombres de peso han anunciado sus candidaturas. Entre ellos están Mark Lynch, quien se presentó contra Lindsey Graham en junio, y los congresistas Ralph Norman y Russell Fry.

Además, la congresista Nancy Mace y el exgobernador Mark Sanford han mostrado públicamente interés en presentarse.