Primarias clave: Trump consolida a sus candidatos en Montana mientras la izquierda demócrata se radicaliza en Nueva Jersey y Nuevo México

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 3 de junio, 2026

Seis estados —California, Iowa, Montana, New Jersey, Nuevo México y Dakota del Sur— tuvieron este 2 de junio sus elecciones primarias rumbo a las midterms del próximo 3 de noviembre, en las que estarán en disputa el control de las dos cámaras de un Congreso cada vez más polarizado. Más allá de los focos puestos en Iowa y California, otros tres estados protagonizaron definiciones de alto voltaje y sensibilidad para ambos partidos y la Administración Trump.

Montana: doble apuesta de Trump

En Montana, el presidente republicano impuso, como de costumbre en este proceso de primarias, a sus dos candidatos en los dos escaños que el Partido Republicano debe defender este año. El exfiscal federal Kurt Alme, respaldado por Trump, arrasó y se quedó con la nominación al Senado para reemplazar al senador Steve Daines, quien anunció sorpresivamente en marzo que no buscaría la reelección. Alme se enfrentará en noviembre al exrector de la Universidad de Montana, Seth Bodnar (independiente), y al exlegislador estatal Reilly Neill (demócrata).

Para la Cámara de Representantes, el veterano y locutor de radio conservador Aaron Flint, también respaldado por Trump, ganó la nominación republicana para suceder al congresista Ryan Zinke, quien se retiró en marzo por motivos de salud. Su rival en noviembre estará entre el demócrata Ryan Busse, exejecutivo de la industria de armas que ya perdió la gobernación contra el republicano Greg Gianforte; o Sam Forstag, el bombero paracaidista sindicalizado que cuenta con el respaldo de los legisladores izquierdistas Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez. Ambos están liderando la contienda con el 36% y 32% respectivamente al momento de publicar este artículo.

Montana se ha consolidado como uno de los bastiones del trumpismo. En 2024, Trump empujó la victoria del actual senador Tim Sheehy frente al demócrata Jon Tester, dejando al Partido Demócrata sin un solo cargo electo estatal.

Nueva Jersey: el ala más dura del Partido Demócrata se impone

En Nueva Jersey, los demócratas confirmaron a perfiles de su ala más radical y combativa con la Administración Trump. En el distrito 10, la congresista LaMonica McIver revalidó la nominación pese a estar procesada por la justicia federal por presuntamente agredir, obstruir e interferir con oficiales federales durante un incidente ocurrido en mayo de 2025 en el centro de detención migratorio Delaney Hall, en Newark. McIver, que rechazó un acuerdo con el Departamento de Justicia y se declaró no culpable, irá a juicio el próximo 10 de noviembre. En febrero defendió públicamente la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una entrevista con CNN. Su postura anti-ICE ha elevado su perfil a nivel nacional y marcado el contraste cada vez mayor entre los candidatos demócratas moderados y los más progresistas.

En el distrito 11, la también progresista Analilia Mejia —exdirectora política nacional de la campaña presidencial de Bernie Sanders en 2020— ganó su primaria con una plataforma que incluye abolir ICE. Mejia causó controversia tras comparar las operaciones de control migratorio de la Administración Trump con la violencia segregacionista del sur de Estados Unidos en los años sesenta.

Y en el distrito 12, el cirujano traumatólogo Adam Hamawy ganó una primaria con doce aspirantes para suceder a la representante Bonnie Watson Coleman. Hamawy arrastra la polémica de haber testificado como testigo de la defensa de Omar Abdel-Rahman, el llamado "Sheikh Ciego", cerebro del atentado contra el World Trade Center de 1993, y de haber denunciado supuestas atrocidades israelíes tras una misión médica reciente en Gaza. Su campaña calificó los cuestionamientos contra el polémico candidato como "culpa por asociación". El alcalde de Plainfield, Adrian Mapp, otro de sus rivales, lo había tildado de "extremista radical". Estos tres distritos son demócratas prácticamente seguros, por lo que sus ganadores son virtuales congresistas en noviembre y la real contienda electoral era en las primerias, entre moderados y los de línea dura. Sin embargo, aún resta ver si candidatos muy polarizadores pueden abrir una pequeña ventaja de oportunidad para el GOP.

Nuevo México: Haaland, la opción identitaria de los demócratas

En Nuevo México, la exsecretaria del Interior con el presidente Joe Biden, Deb Haaland, arrasó la primaria demócrata para la gobernación con cerca del 73% de los votos frente al fiscal de distrito de Albuquerque, Sam Bregman, quien centró su campaña en el combate al crimen violento. Haaland, miembro del pueblo Laguna, podría convertirse en noviembre en la primera mujer nativa americana electa gobernadora en la historia de Estados Unidos. Durante su paso por el gabinete de Biden lideró esfuerzos de conservación de tierras públicas y lanzó la primera investigación federal sobre el trato a niños nativos americanos en internados gubernamentales. Sucedería a la demócrata Michelle Lujan Grisham, que no puede aspirar a la reelección por límite de mandatos.

En el lado republicano, Greggory Hull se perfila como el ganador liderando la primaria con un 46% frente al 38% de Doug Turner, con el 60% de los votos escrutados. Los demócratas dominan todos los cargos estatales en Nuevo México desde 2017.

Dakota del Sur, sin sorpresas

En Dakota del Sur, finalmente, el senador Mike Rounds revalidó la nominación republicana para buscar un tercer mandato, y el fiscal general estatal Marty Jackley —respaldado por Trump en las horas previas a la elección— se quedó con la nominación a la Cámara para el distrito único del estado. Ambos escaños son considerados seguros para el Partido Republicano.