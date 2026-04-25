La CBP detiene a un inmigrante somalí vinculado a la piratería cerca de la frontera con Canadá

Publicado por Carlos Dominguez 25 de abril, 2026

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvieron a Said Jama Ahmed, un ciudadano somalí con antecedentes vinculados a la piratería, según anunció el viernes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Antecedentes por falsificación y vínculo con piratería somalí

Ahmed enfrenta una orden de arresto por falsificación, uso y fabricación fraudulenta de pasaporte. Además, sus huellas dactilares coinciden con las registradas en 2012 por la Marina de EEUU durante una operación contra piratas somalíes en el Golfo de Adén, donde habría participado en el secuestro de un buque indio.

El arresto ocurrió a mediados de abril. Un oficial fuera de servicio de la Policía Montada Real de Canadá (RCMP) vio a Ahmed caminando hacia el sur con una mochila, varios kilómetros al norte de la frontera. Dos horas después, un agente de la Patrulla Fronteriza lo interceptó y lo puso bajo custodia. Actualmente se encuentra detenido en Dakota del Norte por ingreso ilegal al país.

Críticas a la débil política fronteriza de Biden

Según el DHS, Ahmed ingresó ilegalmente a EEUU en septiembre de 2022 cerca de San Luis, Arizona, y ya había sido detenido por ICE en 2024 durante una operación relacionada con documentos falsificados.

La funcionaria interina Lauren Bis declaró: "Las débiles políticas fronterizas de la Administración Biden permitieron que este individuo ilegal entrara y permaneciera en el país a pesar de sus múltiples encuentros con las autoridades".