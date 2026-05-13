El Departamento de Justicia cierra un acuerdo con PayPal por polémico programa para minorías

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de mayo, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció este martes que alcanzó un acuerdo con la plataforma de pagos PayPal por acusaciones relacionadas con un presunto programa de inversión discriminatorio que habría sido creado para empresas propiedad de afroamericanos y otras minorías. Como parte del acuerdo, PayPal pondrá en marcha una nueva Iniciativa para Pequeñas Empresas que eliminará tarifas de procesamiento sobre mil millones de dólares en transacciones, beneficiando a empresas estadounidenses propiedad de veteranos o que operan en los sectores agrícola, manufacturero y tecnológico.

La disputa en cuestión se remonta al lanzamiento por parte de PayPal en 2020 de su Fondo de Oportunidad Económica de 530 millones de dólares, el cual fue una iniciativa cuyo propósito la empresa explicó como “ampliar la oportunidad económica para empresas y comunidades negras y de minorías subrepresentadas”. Investigadores federales revisaron el programa ante posibles violaciones de la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito, que prohíbe a los acreedores tomar decisiones basadas en la raza, el color u otras características protegidas. Si bien el DOJ señaló que no concluyó que la empresa hubiera violado la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito ni ninguna otra ley federal, los funcionarios argumentaron que PayPal no estableció la iniciativa como un remedio directo a casos documentados de discriminación pasada.

“Este Departamento de Justicia está cumpliendo la promesa del presidente Trump de erradicar el DEI ilegal de cada rincón de las corporaciones estadounidenses. Las corporaciones estadounidenses están advertidas: enfrentarán nuestra aplicación agresiva de la ley si utilizan la raza o el origen nacional para discriminar contra estadounidenses calificados”, dijo en un comunicado el fiscal general interino Todd Blanche. Asimismo, la fiscal general adjunta Harmeet K. Dhillon manifestó su visto bueno a la resolución al señalar que “Con este acuerdo, PayPal reconoce que la raza y el origen nacional no deben desempeñar ningún papel para determinar qué pequeñas empresas merecen su inversión y apoyo financiero”.

Por su parte, un portavoz de PayPal dijo en una declaración suministrada a la cadena Fox News: “Durante más de dos décadas, PayPal ha ayudado a pequeñas empresas a comenzar, escalar y prosperar ampliando el acceso a herramientas financieras digitales. Estamos entusiasmados de lanzar la Iniciativa para Pequeñas Empresas para brindar aún más oportunidades económicas a las pequeñas empresas estadounidenses”.